Según ha comunicado la UPO a través de una nota de prensa, la elección ha tenido lugar durante la celebración del VII simposio anual de la Sociedad, celebrado en la ciudad de Liverpool con la colaboración de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (Fecyt). Unos 100 investigadores han participado en el simposio multidisciplinar 'Here comes the science' (Aquí viene la ciencia) enfocado en promover la divulgación de la ciencia de vanguardia al gran público y a debatir las estrategias que pueden ser eficaces para frenar las pseudociencias.

Así pues, la nueva presidenta de CERU tiene muy clara la prioridad de la sociedad y sus representados durante este año, como es consolidar el papel de CERU en Reino Unido para hacer oír la voz de los científicos e investigadores españoles en las últimas etapas de la negociación del Brexit y en la transición posterior.

De este modo, Rocío Gaudioso, licenciada en Biotecnología en la Universidad Pablo Olavide en 2013, ha desarrollado su carrera profesional en Reino Unido, donde se mudó en 2013 para realizar su tesis doctoral en la Universidad de Leeds, centrada en el estudio del papel de la comunicación intercelular en las relaciones de simbiosis en legumbres, lo que podría permitir producir cosechas de cereales con una menor necesidad de fertilizantes y un mayor rendimiento.

Desde 2017, esta antigua alumna de la UPO forma parte del equipo de Estrategia y Política Científica del Consejo de Investigación en Biología y Biotecnología (Bbrsc) en el área de ciencias básicas. El Bbrsc es una institución perteneciente al gobierno británico encargada de la financiación de proyectos de investigación científica básica con una inversión bianual de casi 500 millones de libras.

En ella, Gaudioso se encarga de diseñar actividades estratégicas para apoyar a la comunidad científica del país y relativas a las áreas de Fisiología Vegetal y Biofísica, las relaciones con otros organismos de investigación británicos en esas áreas y también de asegurar que en dichas estrategias se tienen en cuenta los últimos avances y oportunidades que existen a nivel global.

Desde 2014, Rocío Gaudioso combina su trayectoria profesional con sus actividades como voluntaria en la Sociedad de Científicos Españoles en Reino Unido. Primero en la organización del IV Simposio Anual de la sociedad para después pasar a formar parte de la junta directiva como secretaria y después como vicepresidenta. De este modo, su experiencia en instituciones británicas le hace una excelente conocedora del funcionamiento de la política científica británica, un elemento muy enriquecedor en esta nueva posición al frente de la CERU, que ve cómo puede afectar la evolución del Brexit a los más de 3500 investigadores españoles residentes en Reino Unido.

En sus propias palabras, "en estos momentos, es más importante que nunca que fortalezcamos las relaciones entre instituciones británicas y españolas, así como el trabajo conjunto con otras asociaciones similares de científicos europeos en Reino Unido e instituciones europeas para mitigar el efecto negativo del Brexit en el área de la investigación y desarrollo científico".

UNOS 700 INVESTIGADORES EN TODAS SUS DISCIPLINAS

La Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido (CERU), fundada en 2012, integra a cerca de 700 socios pertenecientes a un variado espectro de profesionales de la investigación en todas sus disciplinas, desde estudiantes de máster y doctorado a catedráticos y profesionales, trabajando tanto en la industria como en el sector público del Reino Unido.

Su labor se centra en facilitar la comunicación entre los investigadores españoles en el Reino Unido, fomentar la colaboración entre ambos países para sumar sinergias e incrementar los éxitos de la I+D+i, convertirse en portavoces de los científicos españoles ante las instituciones públicas británicas y españolas y mejorar la percepción social de la ciencia.

Desde sus inicios, CERU ha realizado más de 400 actividades y cuenta con el apoyo de la Fundación Ramón Areces, la Fundación Banco Santander, la Embajada de España en Reino Unido, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt), y la Fundación Lilly.

En 2016, recibió el Premio a la Innovación concedido por el Foro de Empresas Innovadoras (FEI) en la categoría de organismo de apoyo a la innovación. La organización tiene delegaciones establecidas en Londres, Cambridge, Oxford, Yorkshire, Escocia, y las regiones centrales (Birmingham), del Noroeste (formada por Manchester y Liverpool) y del Suroeste (incluyendo Bristol y Bath) de Inglaterra.