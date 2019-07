El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, explicó este jueves que uno de lo factores que hacen imposible que haya una coalición con Unidas Podemos tiene que ver con la "discrepancia" sobre cómo resolver la crisis en Cataluña. Apenas horas después, esta formación se ha lanzado a intentar deshacer lo que el líder de IU, Alberto Garzón, ha calificado de "malentendido" y asegurar que no habría voces discordantes sobre este tema en un eventual Ejecutivo conjunto.

"En el tema catalán ya hemos dicho que no pondremos líneas rojas", ha afirmado a primera hora de este viernes el exsecretario general de Podemos, Pablo Echenique, designado ahora para negociar un acuerdo programático con el PSOE. Ha asegurado que su postura sigue siendo la misma pero que en la búsqueda de un Gobierno de coalición con Sánchez Podemos buscará "puntos medios". Podemos está a favor de la celebración de un referendum pactado con el Estado, en el que apuesta por el 'no' a la independencia, e Iglesias ha visitado en varias ocasiones a Oriol Junqueras en la cárcel.

A pesar de ello, hace unos días, Iglesias propuso a Sánchez en un artículo en La Vanguardia que someta a la investidura un acuerdo de coalición y si no tiene los votos suficientes se abría a estudiar otras fórmulas. Sobre el tema catalán, afirmó que "el liderazgo" en la resolución de la crisis le corresponde al PSOE. "Queremos dejar claro que asumimos que nuestro peso electoral no permite que nuestras propuestas como espacio político sean líneas rojas", dijo.

No obstante, estas palabras no parece que hayan tranquilizado al PSOE y anoche Sánchez apuntó que más que por una "obsesión" por acaparar "sillones", tal y como había acusado Iglesias al PSOE, lo que dificulta la entrada de Podemos en el Gobierno es la "discrepancia" en torno a Cataluña. "Tenemos una discrepancia en el fondo de cómo abordar la crisis catalana. Ellos defienden el derecho de autodeterminación y nosotros estamos en la defensa del Estado autonómico, del orden constitucional y la soberanía nacional", dijo en una entrevista en Telecinco. Allí también recordó que uno de los dos miembros de Unidas Podemos en la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, de En Comú Podem, votó en contra de suspender a los diputados catalanes en prisión provisional.

Coalición leal

Unas horas después de estas declaraciones de Sánchez, varios portavoces de Unidas Podemos han salido este viernes a aclarar que eventuales ministros morados no serían la nota discordante en el Consejo de Ministros.

Garzón ha asegurado que en el planteamiento de Unidas Podemos para un gobierno conjunto "se garantiza la estabilidad del Gobierno" y sería un modelo de "coalición leal".

Sobre los temores a que eventuales miembros del Gobierno de Podemos pusieran en tela de juicio la próxima sentencia sobre el procès, Echenique no ha querido dejar lugar a la duda de que Podemos acatará la sentencia. "Que yo recuerde, no existe una sola noticia en la hemeroteca en la que mi formación no respete las decisiones de la Justicia", ha dicho.

Preparación de la reunión con Sánchez

Este viernes se celebra en el Congreso una reunión de Iglesias y el resto de portavoces del grupo confedereal de Unidas Podemos en la que se tratará la posición que el líder de Podemos trasladará a Sánchez en la reunión que mantendrán el martes de la semana que viene, en una nueva ronda de contactos del presidente, que también se verá con el presidente del PP, Pablo Casado.

Antes de su inicio, Garzón ha subrayado la importancia de encontrar un compromiso con Sánchez en cuanto a la derogación de la reforma laboral y abordar el cambio de modelo económico. Sobre estas cuestiones los portavoces de Unidas Podemos cerrarán este viernes una postura común de cara a la reunión entre Sánchez e Iglesias, donde el líder de IU espera que "se puedan resolver los maltentendidos" como el del tema catalán.