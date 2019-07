A partir de ahora, ya no habrá diferencia entre los empleados a tiempo parcial y los de tiempo completo para calcular su futura pensión. Los primeros seguirán viendo su paga reducida puesto que su cotización, al tener un salario inferior en muchos casos, también es menor, pero ya no se le aplicará ningún otro coeficiente penalizador como hasta ahora ocurría en algunos casos.

El pasado miércoles, el Tribunal Constitucional declaró nulo el actual sistema de cálculo de las pensiones de trabajo a tiempo parcial por considerar que discriminaba a las mujeres, dado que son ellas las que ocupan el 70% de estos empleos.

De esta forma, no se penalizará a las personas que no ocupen un trabajo a tiempo completo, pero hay un matiz: no todos los empleados con esta jornada estaban afectados por esta "discriminación".

¿Cuál es la diferencia entre un trabajador a tiempo parcial y otro a tiempo completo?

Hasta ahora, muchos de los trabajadores a tiempo parcial tenían que trabajar más tiempo para obtener una pensión como la de un trabajador con jornada completa. Además de la diferencia de salario en los casos en que su cotización sea menor a lo largo de su vida profesional, a los trabajadores a tiempo parcial se les aplicaba un coeficiente que supone una reducción de sus años trabajados.

¿A quién afecta esta sentencia?

A los trabajadores a tiempo parcial, pero no a todos, ya que hay diferentes situaciones. Según explica a este diario Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CC.OO, las personas que trabajen a jornada parcial, independientemente de las horas que sean, durante los primeros 15 años, ya computaban como los trabajadores a tiempo completo, al igual que aquellas personas con al menos una jornada laboral de al menos el 67%.

Por tanto, con esta sententencia se ven beneficiadas con un aumento de su pensión el resto de personas que trabajan a tiempo parcial y no pertenecen a ninguno de los casos citados. No obstante, aquellos pensionistas cuya paga es muy baja, ya reciben un complemento a mínimos para llegar a la pensión mínima, por lo que esas personas tampoco lo notarán.

¿Cuántas personas se beneficiarán?

Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), en España hay 2,6 millones de trabajadores con contrato a tiempo parcial, pero no todos ellos pertenecen al caso descrito. Este diario ha solicitado el número concreto al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social sin resultado, pero desde CC.OO manejan la cifra de 1,6 millones. Éstos, especifica Bravo, serían aproximadamente los afectados por el cálculo, pero no todos los que notarán la subida de la pensión porque a parte de ellos, los que reciben una paga muy baja, ya se les aplica el complemento a mínimos.

¿Cuándo entrará en vigor?

"Habrá que esperar a que se publique en el BOE", señalaban el miércoles desde el ministerio que dirige Magdalena Valerio tras conocer la sentencia del Constitucional. No obstante, añadían, "ya se está trabajando en estudiar los plazos de aplicación y analizando los cambios necesarios en las aplicaciones informáticas. El gobierno estudiará, por tanto, las medidas oportunas para dar cumplimiento de la sentencia".

¿Y los que ya son pensionistas?

Una vez que se publique en el BOE, serán las próximas jubilaciones las que se vean beneficiadas, ya que la subida solo afectará a los que aún no son pensionistas. Según dicta el Tribunal Constitucional, la sentencia no "se extenderá a las situaciones administrativas firmes".

¿De dónde viene esta sentencia?

Después de que una trabajadora pusiera una demanda en el Tribunal de Castilla y León, éste acudió al TJUE, que la pasada semana indicó la necesidad de revisar el sistema de cálculo de las pensiones por si pudiera existir algún tipo de discriminación. La habría en el caso de que más mujeres que hombres se vieran perjudicadas, como es el caso, ya que son ellas las que ocupan el 70% de los empleos a tiempo parcial. Por tanto, el Constitucional ha recogido el testigo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea declarando nulo el actual sistema de cómputo.

El pasado mayo, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ya anunció su intención de revisar este cálculo, que ya fue modificado en 2014 para que los trabajadores pudieran llegar a los 15 años mínimos de cotización necesarios para acceder a una pensión contributiva.