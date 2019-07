En concreto, la diputada popular por Sevilla cuestiona al Estado, teniendo en cuenta "la urgencia que tiene Sevilla en contar con esa vía rápida de comunicación", sobre cuándo tiene previsto reiniciar las obras, licitadas y adjudicadas, para la construcción de los cuatro túneles del tramo de la SE-40, entre Dos Hermanas y Coria del Río, en Sevilla.

Jiménez-Becerril ha manifestado, al respecto, que "es una prioridad defender las infraestructuras, que son esenciales para Sevilla y su provincia, y la SE-40 es una de ellas". "Por eso, es muy importante que tengamos una respuesta del Gobierno sobre sus planes para la construcción de los túneles de la SE-40, porque los sevillanos tenemos la necesidad de saber que va a pasar con ese gran proyecto presupuestado y que no podemos dejar ir", indica.

"El Gobierno tiene que explicar, sin trampa ni cartón, cuáles son sus planes reales con respecto a la SE-40 y los túneles entre Dos Hermanas y Coria del Río que resulta esencial para el desarrollo de toda la provincia de Sevilla, como así hemos defendido desde el Partido Popular y que reclaman vivamente los empresarios de la provincia y el Puerto de Sevilla", recalca.

Jiménez-Becerril ha añadido que la Autoridad Portuaria de Sevilla ha manifestado "muy claramente su total oposición a la alternativa del puente frente a los túneles por su negativo impacto en la actividad comercial y, por tanto, en los intereses económicos de Sevilla". Además, ha recordado que el proyecto inicial "está consensuado, aprobado, licitado y adjudicado".

Así, ha reclamado al gobierno de Pedro Sánchez "que diga claramente si piensa sustituir los cuatro túneles por un puente, y deje de escudarse en supuestos problemas técnicos, como las hipotéticas dificultades de perforación o las filtraciones argumentadas recientemente por el Ministerio de Fomento". "Los socialistas no pueden pretender que Sevilla se quede anclada en el siglo pasado y si esa es su intención, tendrán al PP enfrente", incide.

"El Gobierno quiere darnos gato por liebre y estamos no vamos a permitir la idea de construir un puente y un solo túnel para ahorrar costes, lo que supondría un parche que no solucionaría el grave problema de tráfico que sufre Sevilla, estrangulada por unas infraestructuras obsoletas a las que el PSOE no pretende dar una solución definitiva", concluye.