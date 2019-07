Así, ha indicado que los socialistas estarán "encantados de seguir trabajando" en ese sentido y ha considerado que "es hora" de empezar "a hablar en serio" para lograr el acuerdo. "Es hora de que empecemos a hablar en serio y empecemos también a marcar una postura en la que cada formación se sienta cómoda y se sienta representada", ha asegurado, al tiempo que ha instado a ser "capaces de llevar a cabo ese gobierno conjunto y de coalición".

Gómez se ha pronunciado de este modo tras asistir en el Ayuntamiento al concierto del coro 'Les Veus de la Memòria' de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Valencia, preguntada por las negociaciones para cerrar el nuevo gobierno local y por si hay esperanza para alcanzar un acuerdo al respecto después de que las conversaciones hayan quedado paradas esta semana.

"La esperanza es lo último que se pierde", ha afirmado la también secretaria general del PSPV en la capital valenciana, que ha apuntado que en esas negociaciones "todas las personas progresistas de la ciudad" se juegan "algo muy importante" como es "que haya un gobierno progresista y estable en València".

Sandra Gómez ha reiterado que desde el PSPV-PSOE se trabajará "para que sea una realidad" ese ejecutivo y ha subrayado que eso es "lo que quiere la mayoría de los ciudadanos progresistas". "Por nuestra parte ya hemos manifestado que tenemos claro y que queremos trabajar para ese gobierno progresista", ha apuntado en este sentido.

A su vez, ha insistido en que espera que "por parte de Compromís" se plasme la "voluntad de trabajar en serio" dentro de la comisión negociadora del futuro ejecutivo. "Para nosotros es muy importante que en las mesas de trabajo y negociación haya una voluntad certera y en serio de conformar un gobierno conjunto y de progreso", ha precisado.

"DESGASTANDO LA IMAGEN"

La portavoz socialista ha aludido a los "días de reflexión" que se están dando desde que el pasado martes quedaran paradas las negociaciones y ha destacado la decisión de su partido de "no seguir alimentando", en el momento en el que se encontraban, "un espectáculo público que estaba desgastando la imagen de las dos formaciones y, sobre todo, la imagen de ese futuro gobierno".

"No queríamos seguir formando parte de una situación que estaba generando mucho malestar y mucha decepción en los votantes progresistas", ha declarado, además de señalar que en la mesa negociadora "tampoco había propuestas que supusieran que se avanzaba de verdad" en ese proceso.

Por ello, ha repetido que los socialistas estarán "encantados de seguir trabajando" para lograr el "gobierno conjunto" entre Compromís y PSPV "cuando se hagan propuestas en serio que realmente muestran esa voluntad" de coalición. "No queríamos seguir dando esa imagen con posiciones de bloqueo que no ayudaban al acuerdo y con propuestas que no eran tales", ha insistido.

CAMBIAR DINÁMICAS

Sandra Gómez ha considerado que "las dinámicas de diálogo y de consenso debían cambiar" en el seno de la negociación. "Esa es la postura que hemos mantenido y seguimos manteniendo", ha aseverado. Tras ello, preguntada por si hay "líneas rojas" para alcanzar el nuevo ejecutivo, ha respondido que son "que haya un gobierno progresista de coalición formado por los dos partidos en el que ambas formaciones se encuentren cómodas".

La portavoz del PSPV ha opinado que esa postura es "algo razonable" y "coherente" que "cualquier persona puede entender". "En eso vamos a estar trabajando, para que haya un proyecto que sea de dos en el que las dos partes se sientan representadas y cómodas y en el que cada uno aporte las soluciones que estime oportuno", ha agregado.