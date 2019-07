Los consellers de Educación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, y Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, han visitado las nuevas instalaciones del Centro Municipal de Deporte de Cullera acompañados por el alcalde de la localidad, Jordi Mayor, el director general de Deporte, Josep Miquel Moya, el director general de Administración Local, Toni Such, la directora general del Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere, Maria Such, y varios concejales de la corporación municipal.

El Ayuntamiento de Cullera ha recepcionado la obra que ha realizado Deporte de la Generalitat, que ha consistido en la construcción de una piscina cubierta con vestuarios y varias zonas de servicios.

Según el conseller de Deporte, Vicent Marzà, "esta infraestructura deportiva es el resultado de la gestión transparente y centrada en las personas que hacemos los gobiernos de progreso, tanto de la Generalitat como de municipios como Cullera".

"Desde la Conselleria hemos invertido 4,8 millones de euros para que la población de Cullera tenga la piscina que se merece, un proyecto bloqueado demasiados años por una mala gestión de gobiernos anteriores. Hemos puesto orden, hemos puesto solución y lo más importante: la población podrá disfrutar de estas instalaciones por fin, que es lo que realmente importa", ha añadido.

Por su parte, el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha destacado "la vocación municipalista del Gobierno de la Generalitat".

"Este era un caso típico de mala gestión, al que se sumaba una mala gestión del Ayuntamiento y una mala gestión de la Generalitat en la anterior etapa. Hemos tenido que hacer posible, mediante un decreto ley, que se pudiera acabar lo que la Consellería de Hacienda del anterior Consell dejó a medias. Era patética la situación de esta piscina. Hemos tenido que cambiar la ley y posibilitar que se pudiera acabar esta y otras obras que quedaran a medio hacer, en algunos casos incluso sin programación", ha aseverado.

La obra se inició en 2011 y se paralizó. A partir de 2015, el Govern del Botànic "hizo frente a la problemática generada y Deporte de la Generalitat inició los trámites para desbloquear la situación y reiniciar las obras", recalca la administración autonómica en un comunicado.

"FINAL FELIZ"

"Este es un final feliz, por las palabras que ha dicho el alcalde y por la implicación que tendrá la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, para hacer viable el proyecto. Esta era una obra importantísima que estaba como un esqueleto en medio de una urbanización y que era necesario acabar. Hoy es un día feliz para Cullera y para la Comunitat Valenciana, sobre todo, por este buen entendimiento entre dos administraciones de las valencianas y valencianos, las más próximas, el Ayuntamiento y la Generalitat", ha subrayado Soler.

Asimismo, el conseller Marzà ha destacado que "ahora que la zona de la piscina ya está recepcionada por el Ayuntamiento, desde Deporte de la Generalitat completaremos las instalaciones con la adecuación del entorno, una zona de gimnasio y una cafetería, mediante un convenio que firmaremos en breve con el consistorio y que supondrá una inversión nuestra de aproximadamente 2 millones de euros hasta 2020".

El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha indicado que la de hoy "es una jornada histórica no solo para Cullera, sino para la Comunidad Valenciana, ya que la piscina de 25 metros que se pone ahora en funcionamiento es actualmente la mejor en su categoría en todo el territorio valenciano.

El alcalde ha destacado también el esfuerzo que han hecho tanto la Consellería de Hacienda como la de Deporte para que este proyecto sea una realidad, especialmente se ha referido al trabajo de la directora general de Presupuestos, Eva Martínez; del director general de Deporte, Josep Miquel Moya, y del director general de Administración Local, Toni Such.

Jordi Mayor también ha explicado que "la previsión es que a partir del día 8 de julio la instalación esté abierta para que las personas interesadas puedan venir a preguntar, a informarse o a inscribirse". "A partir del día 15 de julio la piscina ya estará abierta para todos los usuarios. Queremos hacer tres días de jornadas de puertas abiertas los días 11, 12 y 13, durante los que podrán venir todos los ciudadanos a ver la piscina, a nadar y a visitarla", ha concluido.