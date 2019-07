En el documento, dirigido a la fiscal superior de la Comunitat Valenciana, Teresa Gisbert, se adjunta la petición de documentación de Vox y se recuerda que ante esa solicitud con referencia genérica al colectivo LGTBI y la petición de información detallada sobre perceptores de subvenciones, personas que han impartido actividades con menores, antecedentes penales, acreditación de formación o criterio para el nombramiento, se tomó el acuerdo de ponerla en conocimiento de la Fiscalía y solicitar su criterio antes de acordar o no la remisión al Consell de esa solicitud.

El pasado martes Morera avanzó su intención de remitir a la Fiscalía del TSJCV especializada en delitos de odio, racismo y xenofobia el escrito presentado por Vox por si pudiera constituir un delito de odio. El presidente llevó esta propuesta a la Mesa, recibiendo el apoyo de los cinco grupos que forman parte de ella.

Hasta que no se produzca el pronunciamento de Fiscalía sobre la legalidad o no de esta petición no se procederá a tramitarla. Morera afirmó entonces que "es gravísimo que se haga un señalamiento a un colectivo muy determinado para vulnerar sus derechos particulares y colectivos y las libertades públicas".

"Nos ha costado mucho llegar a este punto como para volver al pasado, a la ley de vagos y maleantes e incluso a la Inquisición, no voy a permitir que se señale a ningún colectivo para indicar que pueden estar cometiendo algún tipo de delito", incidió, para agregar que "ni la Comunitat Valenciana ni Les Corts Valencianes van a dar ni un paso atrás en la defensa de las libertades democráticas que ha costado mucho conseguir".