La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha sostenido, sobre el tuit que colgó su partido a nivel nacional en el que tachaba de "acojonado y sinvergüenza" al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que "ayer a alguien le dio un golpe de calor".

Así ha respondido Monasterio en rueda de prensa, al ser preguntada por este tuit en el que además su formación instaba a Rivera a "lamerle el culo a Macron" para que les permitiese sentarse "en un mesa y llegar a acuerdos como gente normal".

Monasterio también ha criticado este jueves a Ciudadanos por tratar "como apestados" y "como inferiores" a los miembros de su partido y ha exigido a su líder madrileño, Ignacio Aguado, que deje de "bloquear" la formación de Gobierno en la Comunidad.

"El que nos trata y nos excluye como si fuéramos apestados es el señor Aguado (...) Me recuerda a otro tipo de políticos que prefiero no recordar", ha declarado Monasterio en la rueda de prensa posterior a la primera Junta de Portavoces del Parlamento regional en esta legislatura.

Monasterio ha insistido en que no respaldará una hipotética investidura de la candidata del PP a la presidencia, Isabel Díaz Ayuso, mientras no se firme un programa único a tres bandas entre PP, Vox y Ciudadanos, a quienes ha tendido la mano para negociar. "Vamos a estar aquí todo el verano a disposición de todos", ha prometido.





El colmo de la jeta. Dile al acojonado y sinvergüenza de tu jefe que se deje de cordones sanitarios, de lamerle el culo a Macron y que os permita sentaros en una mesa y llegar a acuerdos como gente normal. Y si no, pactad con el PSOE, que es lo queréis. https://t.co/UcBaS4a9MG

Por su parte, Vox a nivel nacional y en su perfil de Twitter, ha admitido que "debe vigilar el lenguaje" tras los insultos pero ha advertido que no puede garantizar que "no vuelva a suceder" si desde la formación naranja continúan negándose a llegar a acuerdos con ellos.

No es fácil aguantar callados el desprecio de Ciudadanos a nuestros votantes y las mentiras a los suyos. Nuestro CM de verano, aunque tenga razón, debe vigilar el lenguaje.



No podemos garantizar que si Ciudadanos se empeña en dar los gobiernos al PSOE, esto no vuelva a suceder. https://t.co/CieG7KvSxD