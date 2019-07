En rueda de prensa, la edil popular Ana Jáuregui ha explicado que el gobierno de Espadas en la nueva estructura municipal ha "separado" el Servicio de Protección Ambiental del Área de Hábitat Urbano "cuando se viene trabajando en su integración desde hace cuatro años". Según señala, "este servicio, ahora, ha sido trasladado al Área de Transición Ecológica y Deportes, algo que resulta incoherente y que puede generar nuevos retrasos en la gestión de licencias".

Entiende que con estas medidas "no se pretenden agilizar lostrámites". "No nos gusta la propuesta que se hace desde la nueva corporación. Así no se van a solucionar los trámites que, actualmente, ralentiza y paraliza la concesión de licencias y, por tanto, la generación de riqueza y empleo. En nuestro proyecto de ciudad este era un hito muy importante para dar a los inversores agilidad y garantías. Por eso, nos vamos a ocupar y preocupar de que el gobierno cumpla con su promesa porque Sevilla no se lo puede permitir", prosigue.

Jáuregui ha recordado que en 2017 se aprobaron en Pleno impulsarlos trámites necesarios para la integración del Servicio de Protección Ambiental en la Gerencia Municipal de Urbanismo, del cual fue posteriormente modificado en sus estatutos con el objeto de asumir las competencias del Servicio de Protección Medioambiental. Más tarde, en 2018, se tramitó en Recursos Humanos el expediente para la adscripción de puestos de trabajos del Servicio de Protección Ambiental a la Gerencia Municipal de Urbanismo.

Es por eso, por lo que el Partido Popular indica en un comunicado que el nuevo organigrama "es un paso atrás". Para finalizar, Jáuregui ha explicado que en la primera convocatoria de la Comisión de Control y Fiscalización del Gobierno el PP pedirá que se aclare la distribución de competencias que el nuevo gobierno ha establecido para esta corporación, en materia de tramitación y agilización de las licencias de actividades y su posterior control. "No entendemos cómo se pretende agilizar los trámites, teniendo en dos áreas distintas los servicios que intervienen en la puesta en marcha de obras y actividades económicas", concluye.