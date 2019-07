El presidente del Gobierno en funciones y candidato a la investidura hace oídos sordos a la propuesta que este miércoles le ha lanzado el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, para someter a votación de investidura la coalición que él busca y que Moncloa rechaza. En su lugar, Pedro Sánchez hará una nueva ronda de contactos con "los partidos mayoritarios", es decir PP, Ciudadanos y Podemos, la semana que viene para "desbloquear" la investidura, han informado fuentes socialistas.

Se esperaba que, tras regresar anoche de Bruselas, Sánchez iniciara una nueva ronda de consultas de cara a la sesión de investidura que empezará el 22 de julio, tendrá su primera votación el 23 y la segunda, el 25 de julio. Sin embargo, el anuncio de este miércoles coincide con la propuesta que ha lanzado Iglesias desde el diario La Vanguardia, en el que como revulsivo al "no suma" que repite el PSOE y el Gobierno para oponerse a la coalición, le reta a someterla a la votación del Congreso para ver si tiene o no apoyos suficientes. Si no, se abre a explorar otras fórmulas que podrían ya no pasar por la presencia de ministros de Podemos en el Gobierno.

Sánchez se ha mantenido este miércoles en pedir a Unidas Podemos el sí en la investidura con un acuerdo político como el que los ha unido en el último año, en la búsqueda de "un Gobierno progresista y europeista". También ha reiterado a PP y Ciudadanos que deben abstenerse.

"Queremos que este mes de julio haya Gobierno. Hay bases para ponernos de acuerdo para un voto favorable de Unidas Podemos, tal y como hemos demostrado estos 12 meses", han apuntado desde el PSOE. Las fuentes añaden que "PP y Ciudadanos deben asumir con una abstención su responsabilidad con los españoles facilitando la estabilidad de nuestro país".

Tácticas y estrategias

El PSOE y su candidato a la investidura se mantienen en que el único acuerdo posible es el de la cooperación en concreto, en uno de los tres pilares enumerados por Sánchez, al apostar por trabajar con Unidas Podemos como en la pasada legislatura, cuando el presidente y Sánchez firmaron un pacto presupuestario que iba mucho más allá de los Presupuestos. Era un acuerdo político que, de hecho, ahora es la principal justificación por la que Podemos quiere ahora entrar en el Gobierno, porque no se ha cumplido en su totalidad y creen que la única manera de garantizar que eso ocurre en el futuro es estar en el Consejo de Ministros.

Sin embargo, Moncloa afronta los nuevos contactos hacia la investidura con una negativa al Gobierno de coalición que, antes de Sánchez y su intención de reunirse con Podemos, pero también con PP y Ciudadanos, ya ha adelantado este miércoles la vicepresidenta. Carmen Calvo ha rechazado lo que ha considerado una "táctica" o una "estrategia" por parte de Iglesias al proponer testar en el Congreso los apoyos a una coalición. Le ha instado a "anteponer la discusión sobre políticas y leyes que socialistas y morados deberían impulsar en esta legislatura".

Casado y Rivera

Aunque en teoría, el PSOE mantiene que Unidas Podemos es su "socio estratégico", con la ronda de contactos de la semana que viene, Sánchez insiste en no tenerle en cuenta como el único interlocutor y, en su lugar, abre el escenario también a Pablo Casado y Albert Rivera en tanto que líderes de los otros dos partidos, PP y Ciudadanos, de cuyo voto depende que la investidura salga adelante o fracase.

Sánchez los volverá a convocar, aunque está por ver si logra reunirse con los dos. Con Casado seguro, porque el líder popular ya dijo este martes que aunque sea "por educación", acudirá a la llamada del presidente del Gobierno en funciones. Otra cosa es que acceda a abstenerse, algo a lo que Casado se niega, a pesar de que en el PP hay voces que sí lo harían.

Mucho más improbable es que se produzca una nueva reunión con Rivera, que aseguró que no volverá a acudir a la llamada del presidente. "No tengo nada más que hablar con Sánchez", dijo este martes. Rivera ya se negó a acudir hace un par de semanas a una nueva reunión con Sánchez porque ya le había trasladado, "dos veces y en persona", que sus diputados votarán 'no' a su investidura. No parece que la semana que viene Rivera se vea con Sánchez, que este martes, desde Bruselas, le pidió un poco de "fair play", de "decoro institucional".