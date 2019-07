En Madrid hay fecha para la investidura, pero no hay candidato. En Navarra, en vísperas de Sanfermines, parece haber acuerdo de "gobierno progresista", pero no hay fecha, "cuanto antes". Mientras que en Murcia el candidato popular a presidente no consiguió este martes ser investido en primera votación porque no consiguió los apoyos de Vox.

Más de un mes después de las elecciones autonómicas del 26 de mayo todavía hay varios gobiernos en el aire, los más difíciles: Madrid, Murcia y Navarra.

En Murcia, el Pleno de la Asamblea Regional de Murcia ha sido citado este jueves a las 19.30 horas para proceder a la segunda votación de la candidatura de Fernando López Miras a la Presidencia de la comunidad. En esta ocasión solo necesita de una mayoría simple de los votos emitidos para que el candidato resulte elegido, después de que Vox tumbara su investidura en primera votación, obteniendo solo 21 votos a favor y 23 en contra. Para la segunda vuelta, López Miras necesita obtener la abstención del partido de Santiago Abascal, que hacía así valer su amenaza de que sin reunión con foto entre ellos y Ciudadanos no habrá apoyos a gobiernos de las derechas. Estas horas son, entonces, definitivas para acercar posiciones.

Una situación muy similar puede producirse en Madrid, donde la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, amenaza con no apoyar la investidura de Isabel Díaz Ayuso, del PP, si no firma Ciudadanos el mismo pacto programático. Así las cosas, la Comunidad de Madrid tiene ya fecha para la sesión de un debate de investidura para el próximo miércoles, 10 de julio, sin un candidato designado, por que ninguno de los candidatos cuenta a día de hoy con suficientes apoyos.

El presidente de la Asamblea ha aplicado el artículo 182.3 del Reglamento de la Cámara que activa el calendario de la investidura. Si el 10 de julio continuase la misma situación se dará la oportunidad a los candidatos de explicar sus posiciones y, posteriormente, comenzará a computar un plazo de dos meses tras los que, si ningún candidato logra imponer su candidatura de forma viable, se convocarán nuevas elecciones.

La candidata por el PP a la Comunidad de Madrid ha asegurado tras salir de su reunión con Trinidad que "de las opciones posibles para un debate de investidura, la mía tiene prácticamente todas las posibilidades de salir adelante frente a la otra opción, que es la del partido socialista y que tiene más noes". "Ciudadanos no le dice 'no' a Vox, me lo dice a mí. Y Vox no le dice 'no' a Ciudadanos, me lo dice a mí. Sus supuestas peleas se las lleva la persona que les está pidiendo el voto y en ningún caso he faltado a mi palabra", ha señalado Ayuso sobre la falta de acuerdo entre los dos partidos. Asimismo, ha dicho sobre el documento que quieren firmar con Vox que "tiene posiciones que son asumibles por todos y que es muchísimo más de unión que de desunión".

Gabilondo, por su parte, había mostrado su rechazo a la posibilidad, ahora sobre la mesa, de que se planteara una fecha de investidura sin candidato, si bien reconoció que la aceptaría como "parte del juego parlamentario". El candidato socialista también rechazó la posibilidad de recabar respaldos "vergonzantes ni mucho menos de tránsfugas" de Ciudadanos, después de que Errejón pidiera tres abstenciones de Cs.

Navarra: Chivite quiere un gobierno "lo antes posible"

En Navarra, la secretaria general del PSN y candidata a presidir Navarra, María Chivite, ha asegurado que el deseo de su partido es que el Gobierno se ponga en marcha lo antes posible. Para Chivite, "el diálogo es fundamental para buscar acuerdos y seguiremos en esa tarea" porque quieren "un acuerdo lo antes posible y que se ponga en marcha lo antes posible un gobierno progresista, que lo podamos articular lo antes posible".

Durante un acto en la sede del partido con motivo de las próximas fiestas de San Fermín, Chivite ha dado las gracias a Geroa Bai, Podemos e I-E por su actitud "de diálogo y de llegar a puntos de encuentro en asuntos importantes" después de que las urnas hayan dado al PSN la posibilidad de "liderar una alternativa de gobierno progresista". Para añadir que en el PSN "estamos cumpliendo la palabra dada, ni un voto a Bildu y ni un voto a Navarra Suma".

Y, en clave nacional, UPN ha vuelto a ofrecerse de nuevo a abstenerse en la investidura de Pedro Sánchez si renuncia a gobernar en Navarra gracias a Bildu.