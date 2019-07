Sus peores temores se han confirmado. Padres y madres de los alumnos del IES Alvareda, en Dos Hermanas, denunciaron hace dos semanas en 20minutos que la falta de personal administrativo en el centro, desde que hace unos meses falleciera la persona que ocupaba el cargo, podía poner en peligro la matriculación de sus hijos, proceso que comenzó este lunes 1 de julio y que se prolongará hasta el próximo 10 de julio.

Y, tal y como ellos auguraban, el puesto sigue vacante. "Nos han confirmado desde Educación que ya no van a mandar a nadie", explica a este periódico la dirección del AMPA Alfisoles, que señala que es el equipo directivo quien se está encargando de todo el papeleo, aunque "ese no es su trabajo".

El caso del centro del municipio nazareno no es una excepción. La falta de personal administrativo afecta también al IES Alixar, en la localidad de Castilleja de la Cuesta, cuya AMPA (Cerro Colarte) registró este lunes, junto al AMPA Alfisoles, del instituto Alvareda, un escrito con sus demandas en la Consejería de Educación y Deporte y en la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, dependiente de la Consejería de Presidencia.

El problema afecta, al menos, a 17 centros de la provincia, según afirma David Rosendo, director del IES Diamantino García Acosta, en Rochelambert. Su instituto tiene 250 alumnos y están sin administrativo desde mediados del pasado abril. Aunque explica que hay otros con cerca de un millar de alumnos que llevan entre ocho y nueve meses sin que se cubra la plaza y otros "a los que les corresponden dos o tres administrativos pero llevan una década con uno solo".

Malas perspectivas para septiembre

Rosendo y su equipo están encargándose del proceso de matriculación de sus estudiantes "por responsabilidad con las familias", con la dificultad añadida de que, "al ser un centro del Plan de Compensatoria y de Difícil Desempeño, hay muchos padres que no hablan español, que no tienen internet o que no saben cómo hay que hacer la matrícula", lo que les supone dedicar más tiempo a esta tarea extra. "Ya en mayo nos temíamos que esto iba a pasar y empezamos a adelantar trabajo para no desbordarnos ahora", señala Rosendo. Y recuerda que "un administrativo trabaja todo el año, no solo ahora", augurando que en septiembre empezarán el nuevo curso en la misma situación.

En la misma línea se pronuncia Rocío Bejínez, de la Federación Provincial de Sevilla de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado Fampa Sevilla Nueva Escuela, que afirma que "esto pasa desde hace varios meses" y "en septiembre seguramente empezaremos igual". Es la "buena voluntad de los equipos directivos" la que está haciendo que la matriculación "salga adelante", pero también incide en que "no es su trabajo". La familias de los estudiantes, relata Bejínez, están "tan agobiadas que hasta se ofrecieron a ayudar en la matriculación", tarea que no pueden realizar por una cuestión de protección de datos.

La Delegación provincial de Educación y Deporte en Sevilla se ha limitado a manifestar a este periódico que están "trabajando de forma coordinada con la Consejería de Presidencia para abordar un problema que no es nuevo y tratar de darle la mejor respuesta en el menor tiempo posible".