La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha enjuiciado este lunes a M.I.A. quien está acusada de extraer de la cuenta bancaria de la anciana a la que cuidaba en la localidad de Estepa, y sin su consentimiento, los ahorros de ésta en 2014, hechos por los que la Fiscalía le pide una pena de dos años de prisión. En el juicio, que ha quedado visto para sentencia, la encausada ha asegurado que extraía el dinero porque la señora a la que cuidaba se lo pedía.

La acusada, que llevaba trabajando como cuidadora de la anciana unos diez u once años, ha indicado que tenía una relación de "mucha confianza" y que al estar ella impedida al no poder ver bien, ella disponía de la tarjeta bancaria de su cuenta y sacaba el dinero "que le pedía". Así, la encausada, ha señalado que cuando el hijo de esta señora, ya fallecida y de unos 80 años de edad en el momento de los hechos, murió de cáncer, le pedía que sacara dinero "muy seguidamente" porque "no quería dejarle el dinero a su nuera y a sus nietas que no iban a verla".

Además, M.I.A. ha apuntado que cobraba por sus servicios 1.200 euros y que "nunca" le habían bajado el sueldo así como que fue ella quien dejó de trabajar de manera voluntaria y que no fue despedida.

Por otra parte, han declarado una de las nietas y la nuera de la octogenaria quienes ha señalado que la anciana poseía dos cuentas bancarias de las que era titular junto con su hijo. En concreto, han explicado que una cuenta era de ahorro y que otra era donde ingresaban la pensión de la anciana, que era de 700 euros, y a la que tenía acceso como cotitular la propia nuera.

En esa línea, han explicado que la acusada, era "de máxima confianza" tras llevar muchos años cuidando de la mujer mayor, y por ello no hacían seguimiento de las cuentas. Así, han indicado que la procesada tenía autorización de sacar 600 euros cada mes, de los cuales 300 era para cuidados de la anciana y otros 300 como salario.

La nuera de la anciana, ha detallado que las irregularidades se descubren cuando en noviembre de 2014, comprueba de manera puntual la cuenta a la que tenía acceso y descubre que unos días antes "se han retirado de manera seguida unos 2.000 euros". Así, ha declarado que ante esa situación se lo puso en conocimiento a su suegra "quien no quería creer que hubiera sido su cuidadora y que no quería que la despidiesen", y que tras hablar de este asunto con la acusada, quien ha asegurado que reconoció los hechos, acordaron que trabajase sin recibir salario para satisfacer las cantidades que había hecho propias.

De ese modo, la nuera ha testificado que en julio de 2015 cuando "la acusada había saldado esa deuda de esos 2.000 euros", sus hijas pidieron acceso de la cuenta de ahorro al ser herederas, y que descubrieron que de mayo a octubre de 2014, "se habían extraído 8.000 euros" y es entonces cuando interponen una querella contra M.I.A. quien "hizo caso omiso a ésta" y dejó el trabajo voluntariamente. Además, ha asegurado que ni ellas ni sus hijas tenían mala relación con la octogenaria que si bien la veían en pocas ocasiones al vivir en Ceuta, la llamaban por teléfono todas las noches.

DELITO DE ESTAFA CONTINUADA

Tras la declaración de la acusada y las testificaciones de la nuera y nieta de la anciana, y una vez dadas por reproducidas las pruebas documentales, la Fiscalía ha modificado su escrito de calificación y ha indicado que los hechos constituyen un delito de estafa continuada.

De esta manera, el fiscal, que inicialmente acusaba a M.I.A. de un delito de apropiación indebida con la circunstancia agravante de confianza por lo que reclamaba una pena de tres años de cárcel, ahora solicita para la encausada una pena de dos años de prisión y una multa de diez meses con cuota diaria de seis euros por un delito de estafa continuada. Además, pide que indemnice a las nietas de la anciana con la cantidad de 8.000 euros.

En la exposición de conclusiones, el representante del Ministerio Público, ha destacado que los extractos de estos 10.000 euros de las dos cuentas se produjo "justo después" de que falleciera el hijo de la anciana en 2013 "siendo patente" que la acusada sabía que al no hacer un control de las cuentas la nuera de la señora que cuidaba "no se daría cuenta mucho tiempo después" cuando vio en noviembre de 2014 unos 17 reintegros seguidos de cantidades que oscilan entre 300 y 200 euros. Además, ha apuntado que, en la vista oral, la acusada por primera vez se refiere a que cobra unos 1.200 euros, cantidad "que casualmente coincide si se divide los 8.000 euros que hizo suyo con el número de meses en lo que hacía las extracciones dinero.

Con respecto a las otras partes personadas en el juicio, la acusación particular se adhiere a las peticiones formuladas por la Fiscalía mientras que la defensa, que ha lamentado "que las acusaciones sostienen hechos que son falsos como que la acusada reconoció a la nuera que había hecho suyos cierta cantidades", algo que "ni se recoge en la querella", ha pedido la libre absolución.