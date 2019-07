Entre negociaciones y conversaciones andan las cosas a nivel autonómico. El órdago de Vox no modifica la posición de Ciudadanos para la Comunidad de Madrid, igual que tampoco cambia la postura de cara a la investidura de Pedro Sánchez. Así, la dirección de Albert Rivera tiene ya pocas cosas que decidir después de unas semanas convulsas y un Consejo General que sirvió, sobre todo, para reafirmar al líder.

Tras la reunión de este lunes de la Ejecutiva, el secretario general José Manuel Villegas, anunció que el partido presentará esta semana en el Congreso su ley de gestación subrogada, que "quedó en nada" la pasada legilsatura, dijo el secretario. Lo relacionó con el colectivo LGTBI, aunque "no les afecte solo a ellos" pero sí "amplía sus posibilidades".

Hizo referencia Villegas, por otro lado, a la "parálisis" que según el partido sufren las instituciones. "No hay control a este Gobierno, no se han puesto en funcionamiento las comisiones, no sabemos a qué se está dedicando la señora Batet estos días". Desde la formación naranja esperan que este martes, la reunión prevista entre Sánchez y la propia presidenta de la Cámara, ya dé una solución. "Que Sánchez se ponga a negociar en serio". Cs quiere que se constituya la Diputación Permanente y se celebren sesiones de control al Ejecutivo en funciones.

Precisamente en torno a las referencias del Vaticano sobre la exhumación de Franco, tomada como una injerencia por el Gobierno en funciones, Villegas pidió a Sánchez y Calvo que no sean "tan susceptibles". Asimismo, ironizó sobre la figura del dictador: "De tanto hablar de Franco van a acabar resucitándole".

Sobre los pactos, desde la dirección reconocen que el acuerdo en Madrid "no está cerrado" pero "se sigue avanzando tanto en la cuestión programática como en los cargos", sostuvo. De la misma manera, en Murcia la situación es similar, pero los naranjas son más optimistas, porque "tenemos un acuerdo firmado, aunque necesitan tiempo. Piden que Vox "no bloqueé la investidura".

Además, Ciudadanos ha presentado este lunes -como ya hicieran antes PP y Vox- un recurso de inconstitucionalidad contra la "mal llamada ley de abusos policiales" que lo que intentan es "criminalizar a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado" y que buscan también "decidir desde el punto de vista político sobre esos cuerpos".

Por otro lado, lamentó Villegas los "ataques" que recibieron los miembros de Ciudadanos en la fiesta del Orgullo LGTBI en las celebraciones en Barcelona o Valencia. "Vamos a seguir participando en estas reivindicaciones porque las compartimos, así lo ponemos de manifiesto en las instituciones y en nuestra actividad diaria", sentenció el secretario general.