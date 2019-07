La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha afirmado este lunes que quieren que haya un nuevo Ejecutivo "en julio", y que no van a moverse de esa posición. Asimismo, la 'número dos' del Gobierno, asegura que no se plantean "otro escenario".

Calvo hizo este apunte en una entrevista en la Cadena Ser en la que remarcó que es importante que el debate de investidura -cuya fecha se sabrá mañana tras la reunión de Pedro Sánchez con Meritxell Batet- "sea seguido por los ciudadanos, aunque estemos en pleno verano".

Se trata de "un país que ha estado durante 28 días votando cuatro veces", señaló. Además, alude a los resultados de los comicios como el material de trabajo para los políticos en España.

"No vamos a movernos de esta posición, porque si nos movemos de esta posición, a quienes quieran obstruir y no estén en la labor de ser responsables les estamos diciendo que contemplamos un escenario que seguramente la gente no contempla", dijo en alusión a la repetición de elecciones.

Por último, Calvo reflexionó que "se tiene que acabar lo de vencedores y vencidos: las únicas derrotas y victorias se dan en las urnas".