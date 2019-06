La marcha, que contará con carrozas, batucada y 'performance', tendrá una duración aproximada de dos horas. A las 20,00 horas saldrá de la avenida Menéndez Pelayo, a la altura del puente de San Bernardo, junto a la Diputación de Sevilla, y llegará a la Alameda de Hércules sobre las 22,00 horas.

Así, recorrerá la avenida Menéndez Pelayo y Recaredo hasta Puerta Osario; siguiendo por Jáuregui, Juan de Mesa, Almirante Apodaca, plaza de San Pedro, calle Imagen y plaza de la Encarnación. Desde ahí, continúa por la calle Laraña, la plaza Villasís, Martín Vila, La Campana, plaza del Duque y Amor de Dios, hasta culminar en la Alameda de Hércules. Por ello, se realizarán cortes de tráfico y desvíos conforme avance la movilización.

Además, una vez finalizada la marcha, el escenario de la Alameda de Hércules acogerá diversas actuaciones presentadas por Angelita La Perversa. A las 20,30 horas, el DJS The Mamas and The Rachas amenizará la espera. A las 21,30 hasta las 22,30 horas, será protagonista Angelita La Perversa.

A partir de las 22,30 horas, se dará lectura al manifiesto por parte de la Federación Plataforma Orgullo Lgtbi Andalucía. Más tarde, sobre las 23,20 horas, actuará Carmen Hierbabuena y, posteriormente, La Casa Azul ofrecerá un concierto.

MANIFESTACIÓN "COMBATIVA"

Por otra parte, la plataforma Orgullo Crítico del Sur ha organizado este sábado una manifestación "crítica y combativa", por segundo año consecutivo. En un comunicado, ha señalado que "fueron las mujeres transexuales, las más pobres, migrantes, hartas de redadas, de palizas de la Policía de Nueva York, las que se organizaron en un revuelta, que duró días, y ese fue el origen del 28 de Junio, el Día Mundial por los Derechos Lgtb, y queremos recuperar ese espíritu combativo y revolucionario".

La manifestación, que "cree que se deben recuperar los orígenes y que este sea un día de visibilidad", saldrá desde la Plaza Nueva de Sevilla, a las 20,00 horas, y llegará hasta el Muelle de la Sal, bajo el Puente de Triana, donde se leerá una manifiesto consensuado por las diferentes organizaciones que conforman la plataforma.