Según ha informado en un comunicado la US, Navarro es profesor de esta facultad desde 1996 y es doctor en Administración y Dirección de Empresas desde el año 2001.

Su actividad académica ha estado centrada en la Distribución Comercial, la Franquicia y el Merchandising, aunque, además, es autor o coautor de más de una decena de libros editados por editoriales de gran prestigio como McGraw Hill, Pirámide, Esic, entre otros.

También ha recibido cinco premios de investigación a nivel internacional y es el vicepresidente y secretario general de la Red Hispano-Lusa de Gestión Científica, en la que están integradas todas las universidades españolas y portuguesas, además de otras europeas y sudamericanas.

Su principal línea de investigación está centrada en el emprendimiento internacional, campo en el que ha publicado más de 30 artículos en revistas de alto impacto, como en Journal of International Marketing, Journal of World Business, Journal of Business Research, International Business Review International Journal of Project Management.

Asimismo, se pueden encontrar sus publicaciones en European Management Journal, Journal of Business and Industrial Marketing, The Service Industries Journal, Management Decision, Journal of Marketing Theory & Practice, Management Research Review, International Entrepreneurship and Management Journal, European Journal of International Management and International Journal of Retail & Distribution Management, entre otras) y más de 60 capítulos de libros.