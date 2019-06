Así se ha pronunciado al ser preguntado por los medios sobre la falta de acuerdo entre ambos partidos hasta el momento para dar forma al nuevo Ejecutivo del 'cap i casal'.

"Ante todo soy presidente de la Generalitat, no voy a hacer una valoración que no me compete", ha dicho Puig, que ha recordado que hay un equipo negociador que se está encargando de este tema.

En todo caso, ha afirmado que "se debe llegar a un acuerdo que sea justo y que sea sobre todo un acuerdo de impulso a la ciudad, que estos años ha tenido un recorrido positivo".