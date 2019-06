Lo natural y lo urbano se funden en un "abrazo" en una exposición de

esculturas monumentales creadas por el artista Jaume Plensa (Barcelona, 1955) que desde este miércoles se pueden contemplar en el lago de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València. Son siete cabezas de gran mujer -un número "mágico" para el autor- las que componen esta muestra al aire libre, impulsada por la Fundación Hortensia Herrero, que en palabras del artista, son un "homenaje a la feminidad".

La selección, que se podrá admirar hasta el próximo 3 de noviembre, ha sido presentada e inaugurada esta tarde con la presencia del propio artista, el comisario del proyecto, Javier Molins, la mecenas Hortensia Herrero, y el director de la Ciutat de les Arts, Enrique Vidal.

La exposición de Plensa toma el relevo y cierra la trilogía que la fundación arrancó en 2017 con Manolo Valdés y continuó el pasado año con Tony Cragg. En esta ocasión, el lago del espacio diseñado por Santiago Calatrava se puebla con siete cabezas bautizadas como 'Laurelle', 'Carla', 'Laura Asia', 'Isabella', 'Mina', 'María' y 'Silvia' que reflejan la producción reciente desarrollado por l escultor catalán.

"Es un homenaje a la feminidad", ha señalado el artista, quien ha destacado que desde un proyecto que realizó en Chicago en el que retrató a 1.000 personas, quiso "continuar en la idea del retrato", pero en este caso "solo de mujeres, porque la mujer utiliza muy bien la feminidad, el hombre también la tiene, pero ella la utiliza muy bien".

No obstante, el artista ha destacado que las piezas "no reivindican la mujer en sí, sino la feminidad como una actitud de la realidad que creo que nos hace mucha falta".

Para Plensa, "cada una son diferentes, están unificadas por esta forma de alargamiento, de compresión que hace una ilusión de volumen, que parece que sea total pero te mueves y se van perdiendo, van desapareciendo". "Y también entrañan otra frase que tambien mantengo: con materia hablar de lo invisible. Estas piezas que parecen tan fuertes cuando las rodeas un poquito desaparecen, como casi todas las cosas tan importantes, son invisibles", ha agregado.

"Una de las frases que siempre repito es: Por favor, no tocar, acariciar. Es una frase que define muy bien todo lo que he podido aprender de este mundo femenino maravilloso", ha agregado.

La idea de la exposición en València era inicialmente para 2018 pero al autor le era imposible y se tuvo que dejar para este 2019, un retraso que, en palabras de Plensa, "ha "sido una suerte porque se ha podido completar un proyecto extraordinario.

"Consta de siete cabezas, que para mí es un número mágico. Esta es una oportunidad fantástica para trabajar con el agua en el contexto urbano; en esta muestra se abrazan lo urbano y lo natural junto al agua, que es el gran fluido", ha explicado.

Así ha explicado que "no le preocupaba" que las esculturas estuvieran "a escala" con la Ciutat de les Arts: "a mí lo que más me preocupaba era estar en escala con gente". "Me gustaría que este agua que es como un puente entre comunidades, entre culturas, entre personas, también generara esta especie de islas en un mismo mar. Cada ser es un individuo único irremplazable, pero que compartimos este sentido de grupo en este mar que nos abraza".

LA "ISLA DE PASCUA" DE JAUME PLENSA

Por su parte, el comisario, Javier Molins, ha aseverado que el escultor barcelonés "es posiblemente uno de los artistas españoles con mayor proyección internacional, con un trabajo escultórico basado sobre todo en la búsqueda de la belleza, el diálogo entre culturas, en el cuerpo humano, en la poesía y en otros muchos aspectos, en general, de la cultura". "Esta sería la Isla de Pascua de Jaume Plensa, porque parecen esas figuras de esta isla", ha señalado.

"Era un reto exponer sobre el agua. Él lo había hecho ya con anterioridad y aquí vio la necesidad de romper la horizontalidad con estas esculturas que parece que surgen del mar", ha manifestado Molins.

Según Molins, estas esculturas "beben de la monumentalidad de la escultura, que es consustancial al ser humano". "Y luego (el ser humano)siente la necesidad de buscar la verticalidad, de elevar piedras que pueden considerarse entre arquitectura y escultura", ha expresado.

LAS ESCULTURAS VIAJARÁN POR LA COMUNITAT VALENCIANA

Por su parte, Hortensia Herrero ha recalcado que tras las muestras de Manolo Valdés y Tony Cragg, "el listón estaba muy alto". "Pero con Jaume cubrimos nuestras expectativas. Simplemente resulta una exposición bella y fantástica".

La responsable de la fundación ha desvelado que una de las novedades de este año es que no comprará solo una escultura, como años pasados, sino que adquirirá dos de estas cabezas escultóricas, una a título personal y la otra la Fundación que lleva su nombre. De momento, no se ubicarán en un sitio fijo, sino que estarán las dos juntas viajando por distintos puntos de la Comunitat Valenciana, "para que más personas puedan encontrarse y conocer estas bonitas piezas", ha dicho.

Herrero ha apuntado que con Jaume Plensa se pone fin a una trilogía de exposiciones que comenzó hace dos: "Estoy evidentemente, muy contenta y es para mí un orgullo poder hacer esta tercera muestra temporal aquí en la Ciutat de les Arts, pero también estoy un poco triste porque el trienio de exposiciones temporales se acaba. Espero que alguien coja el relevo y nos podamos reunir el próximo mes de junio de 2020, pero siendo yo una de las invitada".

No obstante, ha anunciado que, aunque con esta muestra finaliza el trío expositivo en la Ciutat de les Arts, esto "no significa que nos quedemos estáticos en la Fundación Hortensia Herrero". "Seguimos trabajando por conseguir nuestros objetivos, así nuestro futuro Centro de Arte Hortensia Herrero (que se abrirá en el Palacio de Valeriola), tendrá una intervención permanente de Jaume Plensa en una de las zonas más importantes del edificio, en el ombligo del mismo, en "el melic", como la bautizamos cuando estuvimos viéndolo".