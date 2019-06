La interpretación de Vezzoli, que está enmarcada en el programa Cátedra de Estudios siglo XXI del museo, está basada en el texto Ocean Terminal de Piergiorgio Welby en torno a la eutanasia. 'Representación escénica del cuerpo negado' se interpretará este jueves a las 19.00 horas en el Auditorio Carmen Alborch, ha señalado el museo en un comunicado.

La cita de Welby -"No estaba lo suficientemente vivo para los vivos. No estaba lo suficientemente muerto para los muertos"- indica la temática sobre la que Vezzoli pondrá en escena. El italiano considera que el cuerpo y la mente son inseparables y que ambos son componentes esenciales de la vida. El dramaturgo apoya esta idea en la reflexión que hace Husserl cuando dice que "la división de estos dos componentes hacen del cuerpo un mero cuerpo físico, pero que ya no es un cuerpo vivo".

El intérprete prosigue su reflexión enfocándola hacia la creencia de que cuando se separan cuerpo y mente, se niega un componente respecto del otro y por tanto es cuestionable seguir hablando de vida. "Cuando la carne no está allí, cuando descansa, ¿dónde se encarna la conciencia?", ha se preguntado Vezzoli.

Durante la representación, tratará de explicar que el cuerpo es la herramienta a través de la cual los ciudadanos pueden comunicarse con los demás, anticipar el lenguaje, del que luego se apropian para extenderse más allá de los límites físicos.

El cuerpo de Vezzoli se presentará como un "cuerpo sano, armonioso, dinámico, vivo", para contar la historia en escena de otro "negado, cada vez más ausente, que se desprende por la fuerza como una hoja muerta del árbol de la vida y se lleva con él ese aliento que la medicina y la ciencia quisieran retener sin éxito".

Con esta actuación, el actor retomó el debate de la eutanasia en Italia y el cuestionamiento sobre qué hay de natural en mantener un cuerpo biológicamente funcional con la ayuda de respiración o alimentación artificial. La actividad es gratuita hasta completar aforo.