Inspección Educativa del Govern realizará diferentes gestiones para aclarar el motivo de la publicación en redes sociales de una foto de varios alumnos de un colegio del Parc Bit en Palma haciendo el saludo nazi. En la fotografía se ven varias banderas de España y, entre otras inscripciones, una de ellas tenía el símbolo de Vox.

Según han informado, técnicos de Inspección Educativa asistirán a este centro concertado para entrevistarse con el profesorado y el equipo directivo y esclarecer qué ha pasado.

Por su parte, en un tuit publicado por el propio centro, Aixa-Llaüt, han explicado que los alumnos que se hicieron la foto que ha provocado la polémica en las redes sociales han pedido disculpas.

Los alumnos reconocen que “es un error muy grave por nuestra parte, yo soy el primero que estoy muy arrepentido por los hechos y decirle que en la clase nos hemos dado cuenta que nos hemos equivocado”. — Colegio Institució Mallorca (Aixa-Llaüt) (@AixaLlaut) 25 de junio de 2019

En este mismo tuit, explican que los alumnos han pedido perdón "al director y toda la escuela por un comportamiento del que no se sienten orgullosos". En dicha publicación se cuelga una captura de pantalla en la que se pide perdón "por el lío que se ha montado por lo de la foto" y se lamentan las "molestias" que hayan podido ocasionar. "No volverá a pasar", termina.

Els alumnes que es varen fer la foto que ha provocat la polèmica a les xarxes socials demanen disculpes al director i a tota l'escola per un comportament del qual no se'n senten orgullosos. Han après la lliçó i asseguren que no tornarà a passar. pic.twitter.com/BC2PMRSmkh — Colegio Institució Mallorca (Aixa-Llaüt) (@AixaLlaut) 24 de junio de 2019

Desde el centro, asimismo, han lamentado "profundamente" la "desafortunada acción" de estos alumnos. "Es impropia de la educación en valores democráticos que nos esforzamos en transmitirles y contraria a nuestro código ético", han señalado.

Medidas correctoras

El colegio ha indicado que ya ha aplicado "medidas correctoras" a los alumnos que se hicieron la foto. Según han indicado desde el centro, "es un hecho aislado" que "no ha salido del centro hacia los alumnos". "No es propio del centro, nadie imparte este tipo de ideología", han manifestado para luego añadir que "está prohibido hace apología de cualquier ideario político o colgar banderas de ningún tipo". Además, han remarcado que los alumnos "han manifestado arrepentimiento no solo por la repercusión mediática si no por el hecho en sí". "Lo califican de error muy grave", han indicado.

En este sentido, han explicado que los alumnos hicieron el saludo "de manera inconsciente porque no saben, prácticamente, ni qué están haciendo ni qué significa". Desde el centro han explicado también que "el uso de móviles está totalmente prohibido, aunque a veces los cuelan".

Asimismo, han explicado que ya han hablado con los alumnos y, principalmente, con sus familias y "se han aplicado medidas correctoras", aunque han precisado que no las van a hacer públicas para preservar la intimidad del menor.