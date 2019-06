En unas declaraciones a Onda Cero Sevilla recogidas por Europa Press, con relación a la falta de mediciones de sonido nocturnas en la capital andaluza, Joaquín Herrera del Rey ha defendido que "desde hace muchísimos años" su organización venía "indicando" esta situación ante la cual "el Ayuntamiento faltaba a la verdad" asegurando que estaba adoptando "medidas correctoras", toda vez que el Consistorio justificaría la suspensión desde hace años de mediciones nocturnas de ruido por incidencias en materia de personal en el Servicio de Protección Ambiental.

Una situación, que su juicio revela una "absoluta falta de sensibilidad" por parte de la institución municipal, a la que "le importan tres narices los derechos fundamentales de los vecinos" que denuncian superaciones de los límites de ruido con efectos en su día a día, según este letrado.

No obstante, ha asegurado que la Policía Local "sí medía muy bien" los ruidos "y con gran atención a los ciudadanos en las horas en las que estaban afectados", es decir por la noche. No obstante, ha alertado de que "los propios funcionarios del área de Medio Ambiente se dedicaban a hacer informes sesudos y maliciosos intentando cargarse la validez" de las mediciones policiales, "que eran técnicamente correctísimas".

Y es que a su entender, estos funcionarios "querían ese sector de poder", es decir "cobrar horas nocturnas y mantener esa capacidad de negociación con el poder fáctico de la hostelería". Así, este abogado ha asegurado que frente a las mediciones de sonido de la Policía Local, estos funcionarios del área de Medio Ambiente "querían resguardarse ese sector de poder y tenerlo para ellos". "No querían que les quitasen ese poder", ha insistido.

Al respecto, ha opinado que está trascendiendo "la verdad" de esta situación porque dada la integración del área municipal de Medio Ambiente en la Gerencia de Urbanismo, estos funcionarios se ven ya "perdidos" tras haber "estado engañando a la ciudadanía durante los últimos ocho años". Y es que según ha alertado, en la Delegación Municipal de Medio Ambiente ha funcionado una suerte de "antiguo régimen, un sector de poder".

"Intencionadamente, el Ayuntamiento no ha querido hacer mediciones y ayudar a los vecinos. Esto no se hace sin querer. Nadie deja de medir siete años en una ciudad como Sevilla porque no se ha dado cuenta", ha aseverado.