Se trata de un ciclo de seis largometrajes programados en el Instituto Francés de València y que comienza este martes con la proyección a las 20 horas de 'Goodbye Lenin!' (Wolfgang Becker, 2003). En 1990, para proteger a su frágil madre de un 'shock' fatal después de un largo coma, un joven intenta evitar que se entere de que su amada nación, Alemania Oriental, ha desaparecido tal y como la conoce.

La película fue un éxito de público y crítica y obtuvo numerosos galardones y nominaciones, incluidos el premio a la mejor película europea en los Premios Goya, los César o los premios de la European Film Academy, entre otros.

HOMENAJE A JOSÉ LUIS RADO

Cinema Jove rinde también este martes un homenaje 'in memoriam' a José Luis Rado, que fue director de Cinema Jove (1997-1999) y del IVAC-La Filmoteca (1999-2011). Lo hará a las 20.00 horas en la misma Filmoteca con la proyección de su película de cabecera: 'El hombre que mató a Liberty Valance' (John Ford, 1962).

José Luis Radoselovics Arance (1959-2019), o 'Rado', es una figura clave para entender la recuperación, restauración, conservación y divulgación del patrimonio fílmico valenciano y español.

Entre sus contribuciones destacan que en su etapa como director de la Filmoteca Valenciana se restauró la película '¿Qué es España?' (1926-1929). La Filmoteca obtuvo el Premio González-Sinde otorgado por la Academia del Cine Español por su labor desde su puesta en marcha en 1987; el comienzo de la digitalización del patrimonio fílmico valenciano, la inauguración del Centro de documentación o la creación de la Filmoteca d'Estiu.

Además, en la Filmoteca se proyectarán de nuevo tres de los largometrajes que compiten en la Sección Oficial: la holandesa 'Light as Feathers' (Rosanne Pel, 2018), la estadounidense 'Thunder Road' (Jim Cummings, 2018) y la noruega 'Harajuku', (Eirik Svensson, 2018).

En el Teatro Rialto a las 20.00 horas se presentará el catálogo Curts 2019. Además, en la misma sala se podrán ver los Programas 5 y 8 de la Sección Oficial de Cortometrajes con la proyección de 'La mala fe', 'Siostry', 'Halayla', 'Muero por volver' y 'Miss Mbulu', a las 18 horas; y a las 22.30 horas 'All these creatures', 'Prisoner of society', 'La chanson' y 'Después también' de Carla Simón, quien tras su premiada película 'Verano 1993', (mejor Ópera Prima en la Berlinale, Biznaga de Oro a la mejor película en el Festival de Málaga, ganadora de varios premios Goya y seleccionada para los Oscar) presenta su corto en Cinema Jove.

Por la mañana, en la Sala 7 del edificio Rialto, continuará la segunda jornada de 'Curt Creixent. Encuentros del Cortometraje'. Y por la tarde, el ciclo 'Los dioses del anime' presenta dos de los grandes títulos del género: 'Ghost in the Shell' (Mamoru Oshii, 1995), ganadora en el festival de Sitges e imprescindible para todo amante del género, y 'El viaje de Chihiro' (2003), una obra maestra del género valorada por la crítica entre las mejores películas de la historia del cine y que recibió más de 14 premios, entre ellos, el Óscar a la mejor película de animación y el Oso de Oro en la Berlinale.

El Centre del Carme proyectará la primera obra maestra de los hermanos Coen, 'Muerte entre las flores' (1990). Este 'thriller' de gánsteres elegante y excéntrico está inspirado en los clásicos literarios de Hammet 'La llave de cristal' y 'Cosecha roja'. Inolvidable el espectacular tiroteo a ritmo de la canción tradicional irlandesa 'Danny Boy'.