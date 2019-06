El ministro de Fomento en funciones y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha reclamado este domingo a Partido Popular y Ciudadanos "un pronunciamiento" acerca de las que considera unas "manifestaciones intolerables" por parte del portavoz de Vox en la Asamblea Regional de Murcia, Juan José Liarte.

"La tiparraca esta (la ministra de Justicia, Dolores Delgado) es una embustera, y sus socios filoetarras así lo proclaman. Un inspector de policía al que conocí, que bien pudiera ser un personaje de Pérez Reverte pero de hecho no lo es, ya me lo advirtió hace muchos años: de una p*** solo puedes esperarte putadas", escribió Liarte en un post en su perfil de la red social Facebook.

El dirigente de Vox, tras el aluvión de críticas recibidas, eliminó este mensaje y publicó una aclaración en la que aseguraba que se trataba de un "malentendido". "Parece que no me he explicado bien", ha señalado, para después apuntar que con esa frase no se refería a Delgado, "sino a un señor de Bildu".

"La frase lo que significa es que no puedes confiar nunca en quien no se puede confiar, y evidentemente me refería a Bildu, que es un partido que no oculta sus simpatías con ETA", ha matizado Liarte en otra publicación.

Para Ábalos, estas palabras por parte del dirigente de Vox merecen una explicación por parte PP y Cs. A la petición del ministro se ha sumado la condena por parte del PSOE, que ha lamentado los "graves insultos" de Liarte.

Reclamo de @CiudadanosCs y de @Populares un pronunciamiento sobre estas manifestaciones intolerables por parte de su socio en Murcia:

El portavoz de Vox en la Asamblea Regional a la Ministra de Justicia: "De una p*** solo puedes esperarte putadas" https://t.co/TYZ8RJn9yX — José Luis Ábalos (@abalosmeco) 23 de junio de 2019

"Basta ya de violencia hacia las mujeres, tanto verbal como física, es intolerable. Machismo mata", ha escrito el partido en su cuenta oficial de Twitter. "Esto es la ultraderecha. Esto son los socios de Cs y del PP", ha añadido la vicesecretaria general de los socialistas, Adriana Lastra.

Condenamos los graves insultos del portavoz de Vox en la Asamblea de Murcia hacia la ministra de Justicia. #BastaYa de violencia hacia las mujeres, tanto verbal como física, es intolerable. #MachismoMata https://t.co/rwdwt3J6Dk — PSOE (@PSOE) 23 de junio de 2019