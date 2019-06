Llegan las altas temperaturas y nuestras mascotas no son inmunes a los efectos del calor. Existe, en el caso de los perros, un asunto que les puede afectar bastante. No olvidemos que ellos no disponen de calzado, así que la temperatura del asfalto les puede provocar heridas en las almohadillas de sus pezuñas.

La Guardia Civil ha compartido en Twitter la llamada regla de los cinco segundos. Consiste en poner el reverso de la mano en el asfalto. Si no podemos aguantar cinco segundos por su alta temperatura, las almohadillas de nuestro perro tampoco, por lo que no conviene pasear al perro por esta zona.

Las almohadillas de los perros son muy sensibles y susceptibles de sufrir cortes, heridas y quemaduras. Además, es por donde el perro transpira, por lo que su cuidado es fundamental.