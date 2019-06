La primera película, que se proyectará a las 11.30 horas, está basada en un hecho real. En 'The Last to See Them' (Gli ultimi a vederli vivere), de Sara Summa, el espectador asiste al último día de vida de una familia en el sur de Italia.

El destino de los protagonistas se basa en una historia real acaecida en 2012. En la víspera de una boda, los Durati fueron asesinados por motivos desconocidos, pero se asumió una conexión con la mafia.

El director del certamen, Carlos Madrid, ha avanzado que "la película conecta con el clásico de Truman Capote 'A sangre fría', porque humaniza a las siempre anónimas víctimas de un crimen de la crónica de sucesos, pero en este caso, se excluye a los victimarios".

La segunda propuesta es 'Parade', que su autora Nino Zhvania presentará a las 20 horas. La cineasta se inspira tanto en 'Maridos' (John Cassavetes, 1970) como en sus recuerdos acerca de las conversaciones entre su padre y sus amigos, parte de la generación perdida de Georgia.

El largometraje georgiano se centra en la reunión entre tres viejos amigos en Tbilisi. La película está planteada a modo de 'road movie', donde sus protagonistas no solo se desplazan en coche sino también en autobús, a la carrera o paseando. El trío ha rebasado los cincuenta y su vida ha estado marcada por el pasado soviético del país hoy independiente.

Por último, la coreana 'House of Hummingbird' que presentará a las 22.35 horas su directora, Bora Kim, está basada en la propia adolescencia de la directora y guionista.

La protagonista de este largometraje es una solitaria chica de 14 años privada de la atención de su disfuncional familia. En pos de ese afecto que anhela, intenta establecer relaciones románticas tanto con chicos como con chicas del vecindario.

La trama de este 'coming of age' se desarrolla en el Seúl de 1994 y Kim es artista interdisciplinar y socióloga y basa su proceso creativo en la investigación cultural alrededor del espectáculo y la representación de la feminidad asiática.

Su debut en el largo se alzó con el premio a la mejor película en la sección Generation 14plus de la pasada Berlinale, los premios NETPAC al Mejor Filme Asiático y del Público en el último festival de Busán y a Mejor Película, Actriz y Fotografía en Tribeca.

CURT CREIXENT

Asimismo, Curt Creixent celebra la 5ª edición de sus Encuentros del Cortometraje en la Sala 7 del Edificio Rialto. Durante tres jornadas se darán cita especialistas internacionales de ámbitos como la programación, la producción o la educación del audiovisual, para hablar y debatir sobre el presente del cortometraje en los festivales, las plataformas online o las escuelas.

En la misma sala, a las 18 y las 20 horas respectivamente se proyectan dos nuevos títulos del ciclo 'Los dioses del anime': 'Perfect Blue' y 'A Silent Voice'.

En el Teatro Rialto continúa la Sección Oficial de Cortometrajes con la proyección a las 18 horas del Programa 7 con los cortos 'Nus dans les rues la nuit', 'Rise', 'On the border', seleccionado en la pasada edición de Cannes, 'Le tigre de Tasmanie' y 'Double D'.

A las 20 horas se podrá ver el Programa 8: 'Lasting marks', 'Hector Malot: The Last Day of the Year', 'Tracing addai' y 'Fuck you'. Y a las 22:30 horas el Programa 9 con los cortos 'Past perfect', el nominado al Oscar 'Fauve', 'Instructions on How to Make a Film', 'La grande vacance' y 'Biciklisti'.

Además, a las 18 horas en la Filmoteca, el director Armand Rovira presentará su película 'Letters to Paul Morrissey', enmarcada en el ciclo de Proyecciones Especiales.

Y en el Centre del Carme, un nuevo clásico de los Coen, 'Arizona Baby', protagonizado por Holly Hunter y Nicolas Cage. Esta comedia delirante, semejante a una alocada película de dibujos animados, recrea el romance entre una policía y un criminal que descubren que no pueden tener hijos.