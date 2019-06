También se aplaudió calurosamente a la Orquestra de la Comunitat Valenciana y el Cor de la Generalitat y la puesta en escena clásica y efectiva de Jean-Louis Grinda.

'Lucia di Lammermoor' es una de las obras cumbre del repertorio belcantista y cuenta con una de las partituras más exigentes. Jessica Pratt hizo disfrutar a los espectadores que acudieron a la Sala Principal con el que es su papel de referencia poniendo su privilegiada voz al servicio de esta protagonista fuerte e independiente que pierde la razón porque no se doblega al deseo de los hombres en la sociedad patriarcal de la época.

Se la puede identificar como una de "las primeras feministas", según la soprano de Bristol.

La artista arrancó los aplausos y bravos del respetable en varios momentos de la función, también tras la escena de la locura para la que se ha recuperado el uso de la armónica de cristal.

También triunfó en su regreso a València el tenor Yijie Shi -uno de los cantantes con más proyección tras su debut en 2008 en el Rossini Opera Festival de Pesaro-, convicente en el rol de Sir Edgardo di Ravenswood, enamorado de Lucia.

Completan el elenco principal el barítono italiano Alessandro Luongo, que debuta en Les Arts como Enrico, el intrigante hermano de Lucia; el reputado bajo Alexander Vinogradov, vinculado al centro de artes desde 2006, en el rol de Raimondo, capellán al cargo de la instrucción de Lucia, y el emergente tenor Xabier Anduaga, formado en Pésaro con Alberto Zedda y ganador de cinco premios Francisco Viñas, que encarna a Lord Arturo Bucklaw, prometido de Lucia.

VIAJE A LA ESCOCIA DEL SIGLO XVI

En cuanto a la puesta escena del espectáculo, una coproducción de la Opéra Monte-Carlo y el New National Theatre de Tokio, Grinda presenta un montaje de corte clásico que viaja a la Escocia de finales del siglo XVI que plasmó Sir Walter Scott en la novela 'The Bride of Lammermoor', en la que se inspira la ópera.

Está salpicada, no obstante, de nuevas tecnologías, como la utilización de proyecciones y videocreaciones para recrear un mar bravo o el ambiente de tormenta y bruma que acompaña a la tragedia.

Tras el estreno, Les Arts ofrecerá otras cinco funciones de 'Lucia di Lammermoor' en la Sala Principal los días 25, 28 y 30 de junio, así como el 3 y 6 de julio.

Estos seis pases serán los últimos de Roberto Abbado como director musical del Palau de Les Arts de València, Roberto Abbado. En la rueda de prensa de presentación de la obra, el maestro milanés afirmó que se despide

"en total paz" consigo mismo y con los compañeros, al tiempo que aseveró que estaría "muy contento de volver". "Cada vez que aterrizo y veo Les Arts, mi corazón es feliz", dijo.