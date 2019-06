Así lo afirma la autora, que lanza 'Las incorrectas' (Espasa), una novela divertida y coral protagonizada por mujeres en la que la ternura y la emoción van de la mano de la crítica social y la ironía.

Los personajes de Eva, Cristina, Candela e Inma no tienen nada en común -ni el estado civil, ni la profesión, ni la actitud ante la vida- pero se encuentran en el club de fútbol de sus hijos. Allí, inmersas cada una en su propia crisis vital, descubrirán que la amistad lo puede todo.

Bravo comenta, en declaraciones a Europa Press, que la ironía implica "una distancia muy buena: ni tan cerca que te pierdas en lo que miras, ni tan lejos que no te implique". "A mí me gusta la ironía porque parte de la empatía y la ternura. Porque no regaña.Si no, si es una distancia mayor, se acaba en el sarcasmo, esa superioridad cruel que consigue retuits pero no ayuda ni construye". argumenta.

La escritora define a 'Las incorrectas' como una "dramedia realista, peleona y feminista". "Una novela en la que las mujeres pueden reconocerse, reírse, sentirse acompañadas y, además, recargar energía para seguir peleando", apunta.

Además, considera que la obra tiene "virtudes muy contemporáneas", como la rapidez, la ágil y la abundancia de diálogo. "Casi audiovisual", resume.

Preguntada por cómo creó a sus protagonistas, asegura que ella les puse un nombre, un estado civil y una profesión, "pero ellas se diseñaron solas". Y añade: "Quería un abanico de mujeres que sonaran reales, quería aprender de ellas y divertirme, me apetecía que pudieran ser mis amigas y las de cualquier mujer inteligente. Y me han salido estupendas, muy cañeras, muy vitalistas y muy autocríticas".

"TIEMPOS BINARIOS"

Bravo, sobre si la incorrección puede considerarse hoy en día una forma de disidencia, responde: "Vivimos en unos tiempos binarios. Hay que estar a favor o en contra de cualquier cosa. A mí me gustan los matices y los márgenes. La obligación de ser correcto y no meterte en líos nos aplana y nos vuelve maleables. En cambio, la incorrección te ayuda a pensar".

"Yo creo que todo expresión artística debe escocer y ser incómoda, debe transformar al lector o al espectador. Si no, es solo sacarina", zanja.

La autora madrileña Paloma Bravo convirtió su primer libro, 'La novia de papá', en un blog de éxito en El País y fue llevado al teatro en una obra protagonizada por María Castro y Eva Isanta. También es autora del libro de relatos 'Tres mujeres solas', cuentos infantiles o la novela 'Solos', entre otros títulos.