Varias organizaciones feministas han celebrado la decisión del Tribunal Supremo (TS) de elevar las condenas para los cinco miembros de 'La Manada' a 15 años de prisión al acusarles de un delito continuado de violación. Esta sentencia, que ya es firme, es para las feministas una "buena noticia" porque "por fin" se llama "a las cosas por su nombre".

Con este fallo judicial, el alto tribunal revoca las sentencias previas emitidas por la Audiencia de Navarra y el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que condenaban a los cinco varones a 9 años de cárcel por un delito de abuso sexual. Ninguno apreciaba ni violencia ni intimidación en los hechos acontecidos en Los Sanfermines de 2016, cuando una joven madrileña de 18 años denunció haber sufrido una violación múltiple.

"Por fin hoy se hace justicia y se llama a las cosas por su hombre. Era una violación de cinco hombres contra una mujer, no podía ser otra cosa", ha señalado en declaraciones a Europa Press la directora de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo.

Pérez del Campo ha celebrado el fallo judicial del Tribunal Supremo, precisando que la satisfacción "nunca es por la condena de un delito", sino que se debe "a la justicia hacia la víctima". La feminista ha lamentado el "bochorno" que la justicia ha hecho pasar a la víctima durante estos años aunque, en cualquier caso, ha defendido que el TS al final "ha cumplido", aunque le ha pedido que "no se deje nunca influenciar por el sexismo". "No es no, pero hay muchas formas de decirlo", ha remarcado.

SENTENCIA "EJEMPLARIZANTE"

Por su parte, la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, ha dicho que esta sentencia del Supremo era "ejemplarizante" por toda la repercusión social que ha tenido y, aunque podía haberlo sido "para mal", finalmente lo ha sido "para bien".

"Ha venido a subsanar un fallo inexplicable de la Audiencia de Navarra, que no veía intimidación donde la había y responsabilizaba a la víctima", ha manifestado en declaraciones a Europa Press. Así pues, a su juicio, esta sentencia firme es una "buena noticia" que "refuerza" la confianza en la justicia por parte de las mujeres.

Según ha dicho, frente una decisión judicial "errónea", ahora el Supremo "pone el foco en el agresor" y "acaba con la sensación de impunidad" que había sobre los que cometían este tipo de agresiones sexuales. "Es un buen mensaje", ha incidido.

"UNA SENTENCIA DE LA QUE NO NOS AVERGONZAMOS"

Por otra parte, la jurista y directora de Fundación Mujeres, Marisa Soleto, también ha valorado positivamente el fallo, aunque recordando que todavía se desconoce la sentencia entera y los argumentos. "Lo que sí es de agradecer es que el Poder Judicial haya hecho una sentencia de la que, al parecer, no nos vamos a tener que avergonzar", ha remarcado.

Para ella, esta sentencia es una "buena noticia en muchos sentidos" y marca jurisprudencia sobre los delitos sexuales, aunque ha recordado que hay pendiente una revisión legislativa para en esta materia.

Desde Women's Link Worldwide, su presidenta Viviana Waisman, también cree que esta sentencia "sienta un importante precedente". "Manda un mensaje muy claro de que los jueces deben aplicar la ley sin estereotipos de género y que el sistema se debe centrar en investigar a los acusados del delito, no en cuestionar la credibilidad de las víctimas de violencia sexual", ha incidido.

"PROTEGER LA LIBERTAD SEXUAL"

En esta misma línea se ha pronunciado la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, María Ángeles Jaime de Pablo, quien sostiene que es "una magnífica noticia la incorporación de la perspectiva de género" de la sentencia.

"El Tribunal Supremo impulsa esa interpretación con perspectiva de género y, por fin, 30 años después de la reforma legal del Código Penal, ya tenemos clarísimo que lo que tratamos de proteger no es la honestidad, que era un valor patriarcal, sino la libertad sexual y que no hacemos distinción entre las victimas en función de su comportamiento previo", ha subrayado en declaraciones a Europa Press.

Para ella, en el caso de La Manada "por primera vez el foco ha dejado de estar en la víctima" para ponerse en el agresor. Además, ha agradecido la "exigente labor" de las acusaciones populares y particulares y especialmente de la Fiscalía" en el proceso, institución desde la que, a su juicio, se ha hecho "un gran trabajo en defensa del derecho de la víctima a no ser agredida".

Por su parte, la fiscal de sala delegada contra la violencia sobre la mujer de la Fiscalía General del Estado, Pilar Martín Nájera, ha expresado a Europa Press su "satisfacción", teniendo en cuenta que la postura la Fiscalía "desde el primer momento" ha sido defender que los hechos probados de la sentencia de la Audiencia de Navarra "describen la intimidación que requiere la agresión sexual".

DEFINICIÓN DE VIOLACIÓN "COMPATIBLE" CON EL SENTIR GENERAL

Por último, desde la Asociación Mujeres Juezas, su socia fundadora Carla Vallejo ha dicho que esta resolución "acaba con las dudas" levantadas por otros tribunales y, finalmente, da una "definición del delito de violación compatible con el sentir general". Además, sostiene que hoy se cierra un ciclo que no ha sido positivo" en cuento a la relación de confianza entre la ciudadanía y la administración de justicia.

Asimismo, la jueza ha puesto el foco en la elevada cuantía de la indemnización que el TS reconoce a la víctima, que asciende a los 100.000 euros. "No suele ser habitual que a víctimas de delitos contra la libertad sexual se le concedan esas cantidades", ha apuntado, precisando que la cuantía normal ronda los 9.000 o 10.000 euros.

Además, Vallejo ha hecho hincapié en que la valoración que hace el Supremo sobre la calificación jurídica de los hechos de la sentencia de la Audiencia de Navarra. "No estamos ante un delito continuado de violación, sino que cada uno de los autores es autor de su delito de violación y, a la vez, cooperador necesario de la violación que cometen los demás, es decir, se cometen varios delitos de violación porque son varias las agresiones que comete la victima".

Según aclaran los magistrados del TS en un comunicado en el que explican su decisión, esta calificación no ha sido objeto de impugnación por ninguna de las acusaciones y, consecuentemente, el principio acusatorio impide que el Tribunal Supremo se pronuncie al respecto.