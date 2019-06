El Movimiento Feminista de València se ha concentrado este viernes ante la Ciudad de la Justicia de la capital valenciana, coincidiendo con la vista pública que se celebra en el Tribunal Supremo para la exposición de los recursos de casación del fallo de 'La Manada', para exigir al Alto Tribunal una sentencia "ejemplar" que "revoque" la de la Audiencia de Navarra.

"No puede pasar por alto que la víctima fue vejada, sometida y forzada a ser penetrada hasta once veces -vaginal, anal y bucalmente por cinco hombres-, prevaliéndose de su fuerza. Y esto en ningún caso puede considerarse un abuso, sino una violación múltiple sin paliativos", han expuesto en el manifiesto que ha elaborado este grupo.

Según reza el documento, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) sobre 'La Manada' -nueve años de prisión por un delito de abuso sexual- concitó "una repulsa generalizada" que les hizo salir a las calles. Así, esperan que ahora el Supremo decida que los hechos son propios de una agresión sexual o violación y no de abuso sexual.

"RELEGAR A LAS MUJERES A UNA POSICIÓN SUBORDINADA"

Pese a ello, han señalado que la decisión que adopte el TS, aun en el caso en que se condene a los acusados por violación, "no supondrá más que una victoria pírrica". "El aparato judicial no es que carezca de formación en género, sino de una orientación ideológica reaccionaria, misógina, muy definida: defender y perpetuar el statu quo y relegar a las mujeres a la posición subordinada que se les ha impuesto desde siempre, imprescindible para mantener el sistema capitalista y patriarcal", han destacado en este sentido.

El Movimiento Feminista de València también sostiene que "el patriarcado impone la cosificación del cuerpo de las mujeres, para mayor gloria del placer de posesión de los hombres" hacia las mujeres. "Cualquier conducta que transgrede este código machista nos pone en riesgo de ser objeto de agresión sexual y proporciona a la Justicia patriarcal argumentos para aplicar atenuantes a la hora de dictar sentencia", agregan.

De este modo, concluyen: "El Tribunal Supremo debe revocar la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra. No puede pasar por alto que la víctima fue vejada, sometida y forzada a ser penetrada hasta once veces -vaginal, anal y bucalmente por cinco hombres-, prevaliéndose de su fuerza. Y esto en ningún caso puede considerarse un abuso, sino una violación múltiple sin paliativos. Hay que proteger a la víctima y no a los agresores y hay que dictar una sentencia ejemplar en la que se restablezca la dignidad de esta".

Finalmente, han transmitido a la víctima "una vez más, que no está sola, que nosotros sí que la creemos". "Estamos llenas de rabia y no pararemos hasta conseguir derrotar al patriarcado. Contra todas las violencias machistas y para la consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres", han puesto de relieve.