En declaraciones a los medios, la portavoz socialista de Igualdad en el Parlamento andaluz, Soledad Pérez, ha defendido que la opinión de la Fiscalía es la coincide con la opinión de la calle sobre que "es una violación y que no es no". "La ciudadanía, tanto hombres como mujeres, no entienden la sentencia", ha señalado.

Así, tras mostrar su deseo de que "la justicia se comprenda", ha destacado que "para que respetar las sentencias hay que compartirlas". "Cuando no se entienden es porque tenemos una justicia a la que le falta mucha perspectiva de género y mucha sensibilidad con la igualdad y con el avance de las mujeres", ha concluido.

Cinco magistrados del Tribunal Supremo escucharán este viernes en vista pública la exposición de los recursos de casación presentados contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN). Los cinco condenados se encuentran en libertad en espera de la resolución que dicte el alto tribunal.

Han presentado recurso todas las partes y tanto la Fiscalía, la acusación particular que representa a la víctima, como las acusaciones

populares -en representación del Gobierno de Navarra y del Ayuntamiento de Pamplona- solicitan que se condene por agresión sexual en vez de por abuso, lo que supondría una notable elevación de la pena. La defensa de José Ángel Prenda, Antonio Manuel Guerrero, Jesús Escudero, Ángel Pozas y Alfonso Jesús Cabezuelo argumentará a favor de su libre absolución.