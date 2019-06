Antes de que termine este mes quedarán abiertas todas las piscinas municipales descubiertas de Barcelona, que permiten disfrutar hasta septiembre de la corta época del año en que el tiempo hace posible bañarse al aire libre sin pasar frío y, además, coger color, pero ojo, porque elegir mal puede suponer quedarse con los bolsillos temblando.

Y es que una de las particularidades de estas instalaciones en la capital catalana es que en cada una de ellas el coste de la entrada es distinto –algo que no sucede en ciudades como Madrid, Valencia o Sevilla– y las diferencias de precio, en algunos casos, son abismales. Así, entre las piscinas exteriores más baratas de Barcelona –la del Centre Esportiu Municipal (CEM) Guinardó y la del Centre Municipal Tennis Vall Hebron (5,55 euros)– y la más costosa –la del CEM Ciutadella (15,65 euros)– hay una distancia de 10 euros.

Estos equipamientos municipales son, además, de los más caros de España si se comparan con los del mismo tipo en otras ciudades. Mientras que en Barcelona el precio medio de la entrada a las piscinas al aire libre que gestiona el Ayuntamiento es de 9,6 euros, en Madrid cuestan menos de la mitad, 4,50 euros, en Valencia el precio todavía es más bajo, de 3,25 euros, y en Andalucía, valen 5 euros, según informan desde las redacciones de 20minutos.es en estas urbes.

Fuentes del Consistorio barcelonés explican que, para establecer las tarifas, los gestores de las instalaciones hacen una propuesta que posteriormente tiene que aceptar el Institut Barcelona Esports (IBE) y que estas tarifas se aprueban anualmente por comisión de gobierno.

Durante esta temporada estival, estarán abiertas 13 piscinas descubiertas municipales, dos menos que el pasado verano. Y es que la Platja de l'Eixample de la Torre de les Aigües ha cerrado definitivamente después de que el Ayuntamiento no le renovara la concesión por problemas de ruidos y el lago del Parc de la Creueta del Coll está en obras. Los trabajos tienen como objetivo convertirlo en una piscina, pues aunque se usaba como tal, no lo era, por lo que tenía pérdidas de agua que impedían llenarlo hasta el nivel necesario.

En cuanto a las Piscines Municipals de Montjuïc, funcionan con normalidad, pero desde el pasado 21 de junio y hasta mañana no están disponibles excepcionalmente por la celebración del Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de Waterpolo.

Además de las instalaciones del Ayuntamiento, existe la del Servei d'Esports de la Universitat de Barcelona (UB), que está situada en la avenida Diagonal 695-701 y tiene un precio de 10 euros para los adultos, de 7 euros para los menores de 3 a 16 años y es gratis para los de 0 a dos años.

También hay dos alternativas gratuitas para personas de todas la edades: la zona de baños del Fòrum y la Prospe Beach, que no es otra que la plaza Ángel Pestaña del barrio de la Prosperitat. En verano se convierte en una especie de playa urbana, con arena y una fuente donde es posible bañarse.

Las piscinas municipales, de la más cara a la más económica

CEM Parc de la Ciutadella. 15,65 euros. Passeig Circumval·lació, 3.

CEM Can Caralleu. 13,75 euros. Esports, 2-8.

CEM de Sant Sebastià. 13,09 euros. Plaça del Mar, 1.

CEM Piscines Bernat Picornell. 12,15 euros. Avinguda Estadi, 30.

CEM Can Toda. 12,10 euros. Ramiro de Maeztu, 25-27.

CEM Bac de Roda. 11,05 euros. Rambla Guipúscoa, 25.

CEM Bon Pastor. 9 euros. Costa Daurada, 12-16.

CEM Trinitat Vella. 7,90 euros. Via Bàrcino, 72.

Llac de Can Dragó. 7,25 euros. Rosselló i Porcell, 7-11.

Piscines Municipals de Montjuïc. 6,80 euros. Avinguda Miramar, 31.

CEM Olímpics Vall Hebron (Piscina Municipal de la Clota). 5,57 euros. Plaça Clota, 1.

Centre Municipal Tennis Vall Hebron. 5,55 euros. Passeig Vall d'Hebron, 178-196.

CEM Guinardó. 5,55 euros. Telègraf, 31-45.