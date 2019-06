¿Por qué este premio, por qué el interés en la tecnología?

Porque la tecnología conforma el mundo y, si queremos que este mundo también esté hecho a nuestra medida, ha de tener la visión de la mujer tecnóloga. Por eso, desmitificamos la tecnología y la ciencia para que las niñas vean que también son cosa de chicas. Existe la falsa creencia de que los chicos están más dotados que las chicas para las disciplinas STEM, y es erróneo.

¿Cómo impulsa Inspiring Girls las habilidades digitales?

A través de talleres de robótica o speed networking de inteligencia artificial. Pero es aun más significativo el programa Vuelta al cole, una hora al año para las mujeres del futuro en el que expertas en los sectores tecnológicos, digitales, científicos, etc. comparten en ese tiempo con las niñas su propia experiencia profesional y personal. Así, con el relato o story telling y mucha empatía, logran un clima de confianza en el que las niñas se atreven a preguntarles de todo y las ven como un referente, como ese espejo en el que mirarse que no encuentran en sus libros de texto...

¿Cómo actúa la fundación?

Conectando a niñas con mujeres, de forma que la experiencia de estas pueda servirles a aquellas. La generosidad de nuestras voluntarias (cualquiera puede serlo) es clave. El core de nuestra actividad es organizar las visitas a colegios, de forma gratuita. Somos una entidad independiente, y funcionamos gracias al apoyo de nuestros patrocinadores: Acciona, Evax, BBVA, Pfizer, Accenture, Amadeus, Salesforce y HSF, además de tener de media partner a 20minutos.

¿Qué significa ser una Inspiring Girl?

Cualquier niña a los cino o seis años tiene toda la curiosidad, la iniciativa y la valentía del mundo. Solo a partir de esa edad los estereotipos van recortando sus alas, las etiquetas que impone la sociedad: las niñas no gritan, las niñas no corren como un chicazo, las niñas no levantan la voz... Entre primaria y secundaria, ellas pierden 3,5 puntos más de autoestima que los niños. Por eso una Inspiring Girl es una niña a la que ayudamos a volver a ser atrevida y valiente, a que persiga sus sueños. Empezaremos el próximo otoño un club con talleres tanto online como presencialmente. Tendremos robótica, programación...

Su lema es Niñas sin límites, ¿qué cambios detectan en las jóvenes con las que trabajan?

Una mayor inquietud y mayor acceso a la información gracias a internet. Y, por otro lado, cambios que no son tan buenos, como el preocupante aumento de la manipulación a través de las redes por parte de sus novios o el nefasto ejemplo de determinados influencers, que distorsionan la realidad. Y hay un tema que antes no se planteaba: su preocupación por la posibilidad de tener familia y que ello sea compatible con un trabajo de alto nivel.

¿Cómo acabar con los estereotipos?

Con modelos reales de mujer que les demuestran que su idea preconcebida ("yo creía que las mujeres no podían ser pilotos de helicóptero", "no pareces una científica porque llevas tacones y los labios pintados") es falsa. Cuando las niñas ven a las mujeres reales, se les rompen los esquemas.

Prepara un libro sobre habilidades en la empresa.

Antes de trabajar en FECE y organizar Inspiring Girls, desarrollé mi carrera como abogada de empresas de tecnología. Ahí aprendí que se precisan determinadas habilidades directivas para sobrevivir en el mundo corporativo, que las mujeres no solemos traer de serie. Así que estoy volcando en un libro una guía de supervivencia en la empresa para mujeres, con todo lo aprendido. Ojalá alguien me lo hubiera dicho a mí cuando tenía 25 años.

En octubre, la fundación celebrará en Londres su cumbre mundial.

Vamos a lanzar una plataforma digital para que todas las niñas puedan tener acceso a mujeres de todos los sectores y profesiones, de todos los países. En este acto, que será en Google Londres y en el que contaremos con mujeres reconocidas mundialmente, participará como ponente una niña Inspiring. Para ello está en marcha un concurso al que pueden optar las participantes en alguno de nuestros eventos. Las bases están en: www.inspiring-girls.es.

¿Cuál es el próximo evento?

Será el 3 de julio, con el título Imbatibles y humanas, en la adversidad encontraron su fuerza. Con la colaboración del BBVA, busca inspirar y transmitir un mensaje de resiliencia, superación y esfuerzo. Estarán Gema Hassen-Bey, medallista paralímpica de esgrima; una ponente de solo 13 años, Tilly Lockey, la niña de los brazos biónicos, inspiración para muchas personas; Fabia Silva, que hará una demostración de drones; y las integrantes de Autofabricantes, que fabrica prótesis de colores para niños, la fisioterapeuta Lidia Contreras y la ingeniera Rosalía González.

¿Con qué sueña?

Con ampliar nuestro radio de acción y crear más y mejores proyectos. Sueño con que las mujeres del futuro lo tengan más fácil que nosotras. Sueño con niñas libres, seguras de sí mismas y que no se ponen límites; que saben que si ponen el esfuerzo necesario y tienen confianza en alcanzar las metas pueden trabajar en algo que les guste, con futuro y que les permita ser independiente económicamente.

Imbatibles y humanas

El 3 de julio, mujeres excepcionales inspirarán en Madrid: Gema Hassen-Bey, medallista paralímpica; la niña Tilli Lockey, ejemplo de superación con sus brazos biónicos; Fabia Silva, experta en drones, y Lidia Contreras y Rosalía González, fisioterapeuta e ingeniera.