La relación entre Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, y Emmanuel Macron, presidente de Francia, ha dejado en los últimos años varios titulares y algunos momentos embarazosos.



Al margen de las recientes y constantes advertencias al partido naranja desde el Elíseo por sus alianzas con Vox tras las elecciones del 26J —"No aceptamos ambigüedades con la extrema derecha"—, el último episodio ha sido el desmentido de París sobre el supuesto apoyo de Macron a los pactos de Rivera.



"Es una información errónea. El presidente no ha pronunciado esas palabras ni en privado ni en público", han asegurado este jueves fuentes de la presidencia francesa; "Apoyan nuestros pactos, nos han felicitado", decía poco antes el líder naranja, a punto de entrar en una reunión en Bruselas.



La confusión retrotrae a otro capítulo extraño de la historia Rivera-Macron ocurrido en 2017 en pleno directo en el programa de La Sexta El Objetivo.



Javier Nart, eurodiputado de Ciudadanos, comentaba la victoria de Macron en la primera vuelta de las presidenciales cuando desveló que Rivera y él se habían reunido con el francés meses antes en su despacho. Preguntado después Rivera en el mismo programa por dicha reunión, la negó



"No conozco a Macron, no me he visto con él", apuntó Rivera, asegurando que solo había intercambiado "correspondencia" con su equipo. Mientras tanto, Nart negaba con la cabeza.

