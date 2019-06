Compromís en el Ayuntamiento de València ha propuesto al PSPV tres modelos de gobiernos de coalición para el consistorio, según la representación obtenida en los comicios del 26M y frente a "aspiraciones personales". El alcalde de la ciudad, Joan Ribó, ha admitido a los medios que las negociaciones para conformar el nuevo gobierno municipal atraviesan "algún problema", pero ha insistido en que plantean un equipo de coalición parecido al de los pasados cuatro años con La Nau y no ven necesaria la vicealcaldía que proponen los socialistas porque ya hay una "visualización suficiente" con la primera tenencia de alcaldía.

Ribó ha explicado que desde Compromís, una vez acabado de perfilar prácticamente el programa, están en "disponibilidad" de "empezar a hablar de las áreas", para lo que plantean una distribución "proporcional" a los votos de las elecciones y ha expresado que están abiertos a que se haga desde "diferentes maneras", respetando "cierta economía" y a través de un gobierno de coalición parecido al de los pasados cuatro años.

Con respecto a la vicealcaldía que plantea el PSPV, ha apuntado que no la "ven" y creen que no es "una cuestión que sea asumible" por varias razones: "no está en el reglamento de funcionamiento del consistorio, ni en la normativa actual y pensamos que es innecesario totalmente y podría crear más disfunciones que ayudas". Así, sostiene que existe una "visualización suficiente" de los socialistas con la primera tenencia de Alcaldía y un sistema parecido al de La Nau y "a partir de ahí, es perfectamente posible y viable trabajar en un gobierno de coalición con coordenadas comparables" al anterior equipo pero "modificadas por los resultados electorales".

Ribó ha admitido que no quieren gobernar en solitario, si bien se trata de una posibilidad que está en el reglamento. No obstante, ha insistido en que no la valoran, ni la desean ni la quieren porque "no ayuda a la estabilidad" y es "mucho mejor" un gobierno en coalición. Ahora bien, ha advertido: "No a cualquier precio, solo ponemos la condición de que sea coalición comparable al de hace cuatro años".

ENCUENTRO INFORMAL CON GÓMEZ

De esta forma, Compromís ofrece al PSPV conformar un gobierno "de coalición, estable y progresista, abierto a diferentes modelos de organización en que la representatividad de ambas formaciones políticas atienda a los resultados electorales del pasado 26 de mayo". Así lo ha hecho llegar la comisión negociadora de Compromís a su contraparte del PSPV, y el propio Ribó, que este jueves ha tenido un encuentro "informal" con la portavoz del PSPV, Sandra Gómez, a petición de esta última.

"Es evidente, por tanto, que Compromís continúa apostando por un gobierno de coalición y que continúa esperando en la mesa de negociación", señalan en un comunicado, en el que sostienen que hay "una base consistente entre esta formación y el PSPV que se ha plasmado en un programa de gobierno común para conformar este gobierno de coalición".

SIN COMPARTIMENTOS "ESTANCOS"

Por ello, plantea tres modelos distintos de gestión compartida "en que se aplica la colaboración entre las distintas delegaciones sin crear compartimentos estancos", con un reparto "equilibrado" de competencias "atendiendo a la representatividad" el 26M, cuando Joan Ribó se erigió como el candidato de la fuerza más votada para acceder a la alcaldía del Ayuntamiento de València.

Compromís defiende que el modelo de La Nau ha sido "eficaz y de éxito" y ha propuesto elaborar un programa de gobierno 2020-2023 que incorporaría semestralmente cuatro objetivos relacionados con los puntos del acuerdo de gobierno pactados al inicio del mandato para poder evaluar la acción de gobierno. Para Compromís, ese Govern de la Nau "ha sido un ejemplo en toda España de trabajo conjunto, colaboración y diálogo", además del "más estable de las grandes ciudades durante el pasado mandato".

"Poner por delante del gobierno municipal el interés porque haya una vicealcaldía es anteponer los intereses personales a los colectivos para la ciudad de València", han apuntado desde Compromís, que insta a las partes a "reconocer y asumir" los resultados del 26M.

De ahí que hagan hincapié en que la voluntad de Compromís es que esos resultados "estén reflejados en el nuevo gobierno municipal, con generosidad para el potencial socio de gobierno, superando incluso dicha representatividad".

JUNTA DE GOBIERNO DE "TRANSICIÓN"

Compromís tiende la mano "al diálogo" con el PSPV y confían en que los socialistas "quieran conformar un gobierno de coalición". Ribó ha convocado para este viernes una Junta de Gobierno "de transición" a la que ha citado a concejales de Compromís y del PSPV, "en un gesto para hacer partícipes a ambas formaciones de las decisiones que ya haya que tomar mientras se configura el nuevo ejecutivo local".

Asimismo, recuerdan que tras la "negativa" del PSPV a entrevistarse con Joan Ribó en la Alcaldía, Compromís accedió a una reunión posterior entre el alcalde y Sandra Gómez, "requisito" que los socialistas habían planteado "como condición" para otorgar sus votos en el Pleno de Investidura. "De nuevo, los personalismos", dejan caer, para añadir que ahora "es el momento de tomar las riendas de una negociación seria por el bien de la ciudad y no anteponer los intereses personales o de partido".