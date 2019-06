Antonio del Moral García, uno de los siete magistrados del Tribunal Supremo que forma parte de la sala que juzga el 'procés' ha manifestado que la sentencia podría estar lista "a finales de septiembre u en octubre".

En declaraciones a los periodistas en Melilla antes de ofrecer una ponencia en las Jornadas de Derecho Ruiz Vadillo de la UNED sobre 'Los juicios paralelos', el juez ha declarado que en estos momentos "estamos deliberando y mientras estemos en deliberación es difícil hacer un cálculo de hasta cuándo vamos a llegar porque es una sentencia costosa, por lo que yo creo que antes del verano se puede descartar y posiblemente sea a finales de septiembre u octubre".

Antonio del Morel, no obstante, ha advertido que estas fechas que ha ofrecido pueden variar como ya ocurrió cuando hicieron estimaciones de cuándo finalizarían las declaraciones de los acusados y testigos, en el que se habló de abril y finalmente se prolongaron hasta el 12 de junio.

En este sentido, el magistrado ha señalado que sus estimaciones de contar con una sentencia a finales de septiembre u octubre están dichas "con una total falta de certeza porque no se puede hacer una previsión que a lo mejor cambia a la semana siguiente o dentro de dos semanas porque también hicimos un montón de previsiones, se dijo que acabaríamos en abril (la toma de declaraciones) y finalmente lo hicimos en junio". "Si buscan en la hemeroteca verán noticias de que el juicio acabaría en esta u otra fecha pero eso no es una cosa controlable", ha recalcado.

En cualquier caso, el magistrado ha dejado claro que "hay un consenso básico que es que nuestro objetivo es hacer una sentencia que sea ajustada a la legalidad y en eso estamos todos al cien por cien de acuerdo: esto parece una obviedad, pero es una obviedad que tampoco sobra recordarla".

Juicios por TV

Sobre la conveniencia o no de juicios por televisión y la posibilidad de existan juicios paralelos, el magistrado del Tribunal Supremo ha admitido que "no tengo unos criterios bien definidos pero sí sé que la experiencia de un juicio tan significado como ese (el del 'procés') y de haberlo retransmitido en directo es buena porque da una imagen de transparencia".

Del Moral ha reconocido, no obstante, que se trata de un tema muy discutido "porque hay países en los que está prohibido totalmente retransmitir un juicio porque se piensa que la misma televisión influye en la forma de declarar de los testigos y hay otros países en los que hay libertad absoluta e incluso hay televisiones en las que se retransmiten y viven de eso".

En cualquier caso, ha admitido que se trata de un tema que "tiene muchas componentes y no me atrevo a decir si sería ideal o no, aunque no creo que sea una medida generalizable que todos los juicios se retransmitan porque al final eso puede convertir las salas de Justicia en una sensación de un cierto espectáculo, en el que el testigo ya no está pensando en el juicio y en lo que le dice al juez sino que está pensando en que tiene una cámara que le están enfocando y que le están viendo en no sé dónde".

"Por lo tanto yo diría que es buena experiencia en juicio de esta dimensión y creo que no es prudente una generalización para transmitir todos", ha concluido el componente de la sala que está juzgado a los acusados por la declaración unilateral de la independencia (DUI) en Cataluña y la organización de un referéndum el pasado 1 de octubre de 2017.