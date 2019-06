El escrito se ha registrado este mismo jueves de formar conjunta por València en Bici-Acció Ecologista Agró, Alacant en Bici-Colla Ecologista d'Alacant-Ecologistes en Acció, y Elx en Bici-Margalló-Ecologistes, han informado las tres entidades.

En su petición al departamento correspondiente de la Generlaitat reclaman que el recorrido vaya lo "más cercano a la costa" por ser "más atractivo" desde el punto de vista turístico. Por ello, piden que se revise el itinerario y se enlace desde San Pedro del Pinatar hasta Guardamar del Segura evitando el paso por Murcia ciudad.

La anterior Conselleria ya desestimó a Alacant en Bici una alternativa "más atractiva" correspondiente al tramo de salida de Alicante dirección Elche por la costa. En su lugar, prevé salir de Alicante por la Vía Parque (A79) dando un rodeo "considerable (1,3 km) de nulo interés paisajístico (discurre por un polígono industrial y paralelo a una autovía) además de atravesar un paso inferior bajo la autovía que está tapiado hasta el techo".

Todo ello para evitar el "carril bici cloaca" situado al inicio de la A79 en Alicante. En esta ocasión, Alacant en Bici y Elx en Bici presentan más documentación para sostener su alternativa, que consiste en pasar por Santa Pola y Arenales del Sol para unir Elche y Alicante, "siempre por caminos de poca densidad de tráfico y carriles bici separados en los tramos en los que la densidad de tráfico no garantiza la seguridad de los ciclistas, tramos muy localizados para los cuales sí que es necesaria y viable la actuación de la administración", especifican.

"Un itinerario cicloturista debe tener atractivo. Hacer pasar a cicloturistas por polígonos y eriales cuando se les puede hacer pasar por la misma línea de costa es desincentivar el uso de un itinerario que pretende todo lo contrario", lamentan los colectivos.

L'ALBUFERA

Por su parte, las modificaciones que plantea València en Bici se centran en el recorrido por el Parque Natural de l'Albufera. La Conselleria plantea una ruta por el oeste del lago, "sin servicios turísticos, sin playa y sin acceso a centro de interpretación de la naturaleza".

Ante ello, el colectivo considera que la ruta "debería ser turísticamente atractiva y discurrir por el carril de El Saler, que ofrece restaurantes, playas y un agradable paseo por la pinada, para visitar gola del Pujol, el centro de interpretación de El Racó de l'Olla, entrar en El Palmar y visitar los campos de arroz hasta la Muntanyeta dels Sants, Sueca y Cullera, o continuar por el Perelló hasta Cullera".

"València en Bici y otros colectivos ciclistas somos los primeros interesados en que, por fin, la red Eurovélo sea una realidad a escala local, porque entendemos que necesitamos un impulso importante por parte de las administraciones que favorezca el uso de un transporte no contaminante en los desplazamientos", han detallado.

Asimismo, han explicado que "si el dinero se gasta en una oferta que no es turísticamente atractiva por carecer de servicios, no se utilizará y se puede caer en el típico error de pensar que es la bicicleta la que no interesa".

Finalmente, han considerado que, dentro de un paraje natural, las personas que se desplazan a pie o en bicicleta "aportan un beneficio añadido al medioambiente que no tiene el vehículo privado y deberían ser potenciadas ofreciendo las mismas o mayores infraestructuras viarias".

Además, "el trayecto por la costa que proponemos ya ha sido anunciado en la red de itinerarios no motorizados que la Conselleria ya ha presentado en su web, por lo que entendemos que es técnicamente viable", asegura València en Bici.

Eurovélo 8 cuenta con la financiación de las diferentes administraciones autonómicas y regionales por las que transcurre el itinerario, en este caso, la Generalitat Valenciana, que ha contado con técnicos con los que, en opinión de estos tres colectivos, "comunicación mutua podía haber sido mejor, aceptando en mayor medida las propuestas de los colectivos locales, que conocen bien los hábitos ciclistas en el territorio".