En principio, se le atribuye un presunto delito de maltrato, según han confirmado fuentes judiciales, que han añadido que la juez también ha tomado declaración en la tarde de este miércoles a la víctima.

La menor, de 15 años de edad, presenta la nariz rota y múltiples heridas tras ser agredida presuntamente por su exnovio en la noche del martes en la calle Santa Rita de San Juan, donde fue lanzada contra el escaparate de una tienda de decoración, provocando incluso la rotura de citado cristal.

En este marco, varias personas daban aviso al Servicio de Emergencias 112 de Andalucía, tal como informan fuentes de este servicio a Europa Press, sobre las 22,40 horas del martes alertando de la existencia de una mujer sangrando tras ser agredida por un hombre, que iba a acompañado de otro varón, a una mujer que paseaba junto a otras chicas por una calle de San Juan.

La joven, en declaraciones a los medios a las puertas a las puertas de la comisaría de San Juan, a donde ha acudido junto a su madre, ha explicado que se encontraba paseando con un grupo de amigas cuando él, con el que había roto el fin de semana tras dos años juntos, la alcanzó.

"En cuanto lo vi, salí corriendo en otra dirección, pero se fue detrás mía y me estalló contra un escaparate de cristal", explica, algo que provocó un estruendo que fue sentido por los bares de la zona, cuyos dueños han explicado también a los medios de comunicación que llamaron a la policía tras escuchar el ruido y los gritos.

La menor asegura que temió por su vida y que "así nunca" la había agredido, subrayando que nunca le contó "nada a nadie por miedo" y pidiendo, sobre todo, que este hombre "se aleje de mí".

LA MADRE DE LA MENOR PIDE JUSTICIA PARA QUE NO SE REPITA

De su lado, la madre de la joven pide "justicia" ante la "fuerte agresión" sufrida por su hija a manos de una personas que "ya la había amenazado varias veces, continuamente y siempre". "He ido varias veces a la Policía y una vez no me hicieron caso porque ellos querían pruebas y mira la prueba más grande que tengo ahora, porque a mi hija casi me la matan en la calle", recalca, añadiendo que la joven presenta "heridas, la nariz rota y tiene un agujero en el cuello".

Por todo ello, exige "que el exnovio "pague por todo el daño" que le ha hecho a su hija "físicamente y verbalmente" y "no esté ya mañana en la calle como si nada para que se lo pueda volver a hacer a otra chica o a mi propia hija, que me la vaya a matar como ha intentado". Al hilo de ello, preguntada por si tenía conocimiento de algún tipo de maltrato, ha dicho que su hijo ha sido testigo de algunos episodios y que la abuela de la menor también lo sabía pero que la menor "tenía miedo de denunciarlo porque él la amenazaba".