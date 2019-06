Un joven de 20 años ha sido detenido este martes por la noche en San Juan de Aznalfarache (Sevilla) tras golpear la cabeza de su exnovia, de 15 años, contra un escaparate de la localidad, lo que provocó la rotura del cristal de la tienda y causó a la víctima heridas graves en la cabeza y la nariz, entre otras zonas.

Fuentes policiales han informado de que poco antes de las 23.00h recibieron un aviso que alertaba de que una joven se encontraba en la calle Santa Rita del municipio sevillano con una herida abierta en la cabeza de la que manaba abundante cantidad de sangre, por lo que los agentes y los servicios sanitarios se dirigieron a la zona.

La joven indicó a los agentes que, cuando paseaba con unas amigas, se encontró con el presunto agresor, con el que había mantenido una relación durante dos años. Al mostrarse agresivo con ella, la menor huyó del lugar, pero fue perseguida hasta que la alcanzó.

En ese momento, comenzó a golpearla, la tiró al suelo y estampó su cabeza contra el cristal del escaparate de un comercio, que destrozó, y provocó a la víctima heridas graves.

"En cuanto lo vi, salí corriendo en otra dirección, pero se fue detrás de mí y me estalló contra un escaparate de cristal", ha detallado la menor. La agresión provocó un estruendo que escucharon los bares de la zona, cuyos dueños llamaron a la policía al oír los gritos.

La Policía comenzó una persecución de casi 600 metros a través de los tejados de las calles del pueblo, hasta que atrapó al presunto agresor en la calle Juan de Austria del municipio.

Juicio rápido en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer

El detenido se enfrentará este mismo miércoles a un juicio rápido en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer en Sevilla, según ha informado la familia de la víctima a Europa Press.

La menor ha asegurado que temió por su vida y que el arrestado "nunca" la había agredido "así". Además, ha insistido en que nunca le contó "nada a nadie por miedo" y que lo que quería era que se alejara de ella.

Tanto el presunto agresor como la joven son de origen dominicano y al joven no le constan antecedentes.

La madre de la menor pide justicia

Por su parte, la madre de la joven ha pedido "justicia" ante la "fuerte agresión" sufrida por su hija a manos de una persona que "ya la había amenazado varias veces, continuamente y siempre".

"He ido en varias ocasiones a la Policía y una vez no me hicieron caso porque ellos querían pruebas. Mira la prueba más grande que tengo ahora, porque a mi hija casi me la matan en la calle", ha recalcado, y ha incidido en que la joven presenta "heridas, la nariz rota y tiene un agujero en el cuello".

Por todo ello, ha exigido que el exnovio "pague por todo el daño" que le ha hecho a su hija "física y verbalmente" y ha deseado que "no esté ya mañana en la calle como si nada para que se lo pueda volver a hacer a otra chica" o a su propia hija.

Preguntada sobre maltratos anteriores, ha resaltado que su hijo fue testigo de algunos episodios y que la abuela de la menor también estaba al corriente, pero la agredida "tenía miedo de denunciarlo porque él la amenazaba".