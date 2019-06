El secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer, ha señalado que a concesión de estas ayudas, que se han publicado este miércoles en el DOGV se han incrementado "considerable" en cuanto a la cuantía económica que se destina a estos eventos y ha detallado que estas ayudas "tienen como objetivo impulsar la creación de experiencias turísticas singulares y la desestacionalización de la actividad turística", ha indicado la Generalitat en un comunicado.

En este sentido, ha subrayado que la intención de Turisme es "contribuir, junto a las empresas del sector, al impulso de un turismo sostenible, responsable, inclusivo e innovador", al tiempo que ha incidido en que esto permite "desarrollar productos de carácter cultural que nos conceden mayor diferenciación para alcanzar nuevos públicos".

Respecto a las ayudas, el DOGV ha publicado la resolución de la concesión de ayudas de los programas 2 y 4 de la convocatoria de ayudas dirigidas a las empresas del sector turístico. En concreto, para el programa 2 de 'Apoyo a las actividades deportivas y culturales de impacto turístico internacional', Turisme ha concedido un total de 289.049,88 euros a once proyectos de actividades deportivas y culturales.

En este contexto, recibirán subvención los proyectos XII Saló Nàutic Dénia; Costa Blanca Cup 2019; el Centre de Cultura Tradicional-Museu Escolar de Puçol; el 16 Festival Internacional de Cine d'Alacant; el proyecto Penyagolosa Trails 2019; València Boat Show; la Federación de Triatlón de la Comunitat Valenciana por el proyecto Mediterrània Triatló; la Asociación Prociclisme por la 70ª Volta a la Comunitat Valenciana; la Federación de Hoquei de la CV por València Hoquei Sèries Final 2019; el Club Ciclista Escapada por la Setmana Ciclista Valenciana Volta Comunitat Valenciana Dones; y la Asociación Cultural COTIF por el Torneo Internacional Sub 20 L'Alcúdia.

Por otra parte, en cuanto al programa de 'Impulso a las actividades musicales de impacto turístico', que contaba con una consignación inicial de 700.000 euros, ha concedido 692.112,13 euros a 21 proyectos.

En concreto, se ha concedido ayuda a los siguientes festivales musicales de las tres provincias de la Comunitat: Montgorock Xàbia Festival; Reggaeton Beach Festival Benidorm; Fuzzville Festival (Benidorm); Spring Festival (Alicante); Low Festival; New Iberia Festival; International Dub Gathering; Visor Fest 2019; Festival Días de Campo 2019-Montanejos; Rototom Sunsplash; San San Festival; Singin'in The Cave; Benicàssim Electrònic Festival BEF; Festival Internacional de Benicàssim; Arenal Sound 2019; Love the 90s 2019; Music Port Fest; 90's Homenaje a la Ruta; Festival IBOGA 2019; Les Arts 2019 y Medusa Festival.

"Uno de los objetivos del Consell, a través de las marcas Mediterranew Fest y Mediterranew Musix, es unificar la estrategia de festivales con la administración, porque contribuyen al impulso turístico de la Comunitat", ha sostenido Colomer, que ha añadido que "los festivales nos internacionalizan, generan industria cultural y prestigio".

Asimismo, ha subrayado la necesidad de dar apoyo a iniciativas que "favorezcan la generación de nuevos flujos turísticos hacia nuestro destino y el posicionamiento de la Comunitat en nuevos segmentos de demanda turística".