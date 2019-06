Así se ha pronunciado Dalmau en declaraciones a los medios al ser preguntado por la situación de la consellera y diputada de su grupo, Rosa Pérez (EUPV), y qué opinión le merece que no deje el acta en Corts.

Al respecto, ha recordado que los códigos éticos de Podem y de EUPV son diferentes y en el caso de la formación morada explica que no pueden acumular cargos, por lo que una persona dedicada al Consell no puede ser diputado al mismo tiempo. El código de EU no lo prevé, ha dicho.

Dalmau, quien renunciará al acta cuando tenga sustituto, ha apuntado en todo caso que "con independencia de lo que quiera hacer Rosa" y dado que Unides Podem es una coalición formada por los dos partidos, piensa que un grupo como el suyo compuesto por ocho diputados debería dedicarse a la labor legislativa: "Es mi opinión, pero es algo que decidirán Rosa y los compañeros de EU".