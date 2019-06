El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, acudirá este jueves al Consejo Europeo clave para el reparto de los altos puestos de la UE con "varios candidatos" para los principales cargos que deben repartirse entre los Estados miembros pero sin descartar que no logre colocar a un español en ninguno de ellos, a pesar de su fortaleza enre los socialdemócratas europeos. "Si nos llevamos uno, el que sea, habrá que hacer la ola", ha apuntado este miércoles fuentes diplomáticas, que también inciden en que España lo merece y que hay otros países que querría ver a españoles en puestos de responsabilidad.

De momento, las expectativas no son demasiado elevadas. España no renuncia a nada, pero tampoco quiere confirmar que aspire a alguno de ellos. "Son cuatro [puestos] para 28 [países]", apuntaban las fuentes, que creen que ya toca porque ningún español ha estado a la cabeza de las instituciones desde 2004, cuando Javier Solana fue nombrado Alto Representante para la Política Exterior de la UE, uno de los cargos que ahora está en liza.

También lo están la presidencia de la Comisión Europea (el más importante), del Parlamento Europeo y el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores, además del Banco Central Europeo (BCE). El nombramiento del nuevo gobernador que suceda a Mario Draghi no es tan "urgente" pero de ello también hablarán los líderes, porque entra también en el sodoku de nombramientos.

De momento, España mantiene una actitud prudente, que no "naif", en un reparto de cuatro altos cargos a los que aspira pero sin dar la sensación de que no lograr ninguno sería una derrota. Para Sánchez tan importante es situar bien a algún español como que el resto de instituciones estén dirigidas por personas con las que España pueda trabajar bien. "No nos conformamos con tener un español aquí o allá si después hay personas incompatibles en otros puestos". "Tan importante es una cosa como la otra", señalan en Moncloa.

Esta búsqueda de "sintonía" consiste, por ejemplo, en que en Moncloa prefieren que la Comisión Europea no esté presidida por el halcón alemán Jens Weidman ni tampoco ven que tenga que presidirlo el candidato del PPE, Manfred Weber, ambos alemanes. En principio, Sánchez seguirá apoyando al candidato socialdemócrata, el holandés Hans Timmermans, aunque no descarta apostar posteriomente por una candidatura de consenso que probablemente no sería ya de su familia política, lo que descartaría a un socialista español para el puesto. Aunque no es nada "personal", la actual comisaria de Competencia, la liberal danesa Margrethe Vestager, tampoco es del agrado de España.

España también parece descartarse para la presidencia del Consejo Europeo, un cargo que probablemente ocupará un exjefe de Estado y donde Sánchez apostaría por Angela Merkel, con la que se reunirá este jueves para hablar de cargos. Antes lo hará también con el presidente francés, Emmanuel Macron, de quien se dice que aspira a colocar al gobernador del Banco Central Europeo, para lo que debería superar las reticencias de Alemania.

En este punto, las opciones de España se reducirían al Alto Representante, un cargo que no parece entusiasmar demasiado a Josep Borrell, y a la presidencia del Parlamento Europeo, que de nuevo podría dividirse en dos personas, durante dos años y medios cada una, hasta el final de legislatura.

Varios candidatos españoles

Ante este panorama, Sánchez acudirá a la cena en la que este jueves tratará el reparto de cargos con sus homólogos con "varios candidatos para los distintos puestos". Insistirá también en que para cuadrar un equilibrio en el que estén representados los países más grandes y más pequeños, las mayores y menores economías, las familias políticas y también el género de los nuevos mandatarios europeos. Además, Sánchez insistirá en que los elegidos deben estar capacitados para los puestos, algo que garantiza en sus candidatos. "Aportaremos personas que pueden sacar adelante el trabajo", dicen en Moncloa, que no rebelan nombres de una lista oficiosa en la que en las últimas semanas han figurado desde Borrell a las ministras de Econonía, Nadia Calviño, y de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Otros puestos

Sin embargo, ni aún así España tiene claro que vaya a conseguir uno de los cuatro puestos más top en Bruselas. Un día antes de que empiece el Consejo Europeo, Moncloa apunta a que además de estos cuatro hay otros también "importantes" que se asignarán a continuación. Aparecen ahí las vicepresidencias de la Comisión Europea o incluso las Direcciones Generales, el escalón después de los comisarios.

España cree que lo merece por factores que está haciendo valer como su peso económico y demográfico, o el "compromiso europeista inquebrantable" de la sociedad española.

Para Moncloa, España debería quedar en un buen lugar por un factor que se pondrá a prueba con el reparto de cargos. Sánchez ocupa un lugar preferente entre los socialdemócratas europeos, como líder del mayor Gobierno socialista del Consejo Europeo y por haber sido elegido por ellos para negociar los cargos junto al portugués, Antonio Costa. El Gobierno también ve evidencia de su peso el reciente nombramiento de Iratxe García como presidenta del grupo socialdemócrata en el Parlamento Europeo.