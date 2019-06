En rueda de prensa, Rodríguez Villalobos se ha mostrado "satisfecho y agradecido" ante dicho acuerdo, recordando que el comité provincial del PSOE y el comité Federal de listas deben ratificarlo.

Además, ha asegurado que en dicho acuerdo "no hay nada" relativo a un límite de tiempo para que renuncie a la Presidencia de la Diputación. "Lo que sí hay es que cuando mi partido me diga que ha terminado mi etapa, me voy a mi casa", ha dicho no obstante.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)