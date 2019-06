Jaume Duch (Barcelona, 1962) es portavoz y director de comunicación del Parlamento Europeo y uno de los más altos funcionarios españoles en las instituciones europeas. Llegó a la Eurocámara tras la adhesión de España a la UE y allí lleva casi 30 años dedicado a "poner en contacto la 'casa' con los ciudadanos".

Tras las europeas del 26-M, donde aumentó la participación en toda la UE y en España creció 20 puntos, el Parlamento Europeo se dispone para empezar oficialmente una nueva legislatura el próximo 2 de julio. En los próximos cinco años, los euroescépticos no tendrán fuerza suficiente para bloquear una Cámara donde crecerán en influencia liberales y verdes.

También los políticos independentistas catalanes querrían dejar su impronta en la Eurocámara, donde de momento no podrán recoger su acta de eurodiputados. La Junta Electoral Central dejó ayer en suspenso sus escaños, en una decisión que, en nombre de Oriol Junqueras, ERC va a recurrir a la comisión de servicios jurídicos del Parlamento Europeo.

¿Junqueras puede ser eurodiputado estando en prisión? Eso lo deben decidir las autoridades competentes españolas. No lo decidirá en ningún caso el Europarlamento.

¿Hay alguna posibilidad de que Carles Puigdemont se convierta en eurodiputado sin recoger su acta en España? Eso lo tiene que decidir la Junta Electoral Central. Lo que escuchamos es que eso no es posible.

¿Hay precedentes de las dudas que generan los políticos catalanes en laEurocámara? No uno exacto, pero sí situaciones más o menos parecidas. En Grecia se ha elegido a un diputado que está siendo juzgado y que al parecer podría ser condenado. O, por ejemplo, un eurodiputado que fue condenado y se fue a la cárcel en Gran Bretaña. Estamos hablando de 28 países y de 40 años de historia del Parlamento Europeo. No digo que haya habido de todo, pero sí que hay por ahí algunos casos más extraños que otros.

¿Qué repercusión tienen en Bruselas los movimientos de Puigdemont? No veo que tengan gran repercusión en la prensa belga o de otros países. De vez en cuando, cuando pasa algo salen en los medios y cuando no, no. El Parlamento Europeo tiene 751 diputados de 28 países para 500 millones de habitantes y la principal preocupación de la institución no es quién o quién no es diputado, porque eso no lo decide el Parlamento, sino las autoridades correspondientes en cada Estado. Como no se puede ocupar, tampoco se puede preocupar.

La participación en las europeas alcanzó el 64,3%, 20 puntos más que en 2014. ¿A qué se debe? Entre otras cosas, a que había municipales y autonómicas. Nunca sabremos cuál habría sido el aumento de la participación. Pero subió en 20 países de los 28. Tiendo a pensar que en España la gente sabe ahora mucho mejor que hace cinco años qué es la UE, cómo influye en sus vidas.

¿Y el miedo a Vox? No lo sé. En general, uno de los elementos fue cierta movilización contra la ultraderecha y los populistas.

¿Con cuántos escaños cuentan? Nuestras cuentas es que son unos 115 de partidos claramente antieuropeos y otros 60 que pueden defender políticas euroescépticas pero participan de la vida del Parlamento y la UE. Prácticamente nos hemos quedado al mismo nivel de hace cinco años.

¿Podrán bloquear políticas sobre las que el Parlamento Europeo tiene competencias? No. Prácticamente todos los temas importantes se deciden por mayoría. Los cuatro grupos proeuropeos son prácticamente 500 diputados. No hay ninguna posibilidad de bloquear el trabajo del Parlamento Europeo.

Los liberales fueron unos de los vencedores del 26-M, ¿está en peligro el aumento del gasto en el presupuesto de la UE? No necesariamente. Las posiciones del Parlamento sobre el presupuesto ha tenido más apoyos que populares y socialistas. Los grupos que aumentan en escaños también aumentan su capacidad de influencia, pero no creo que eso cambie las cosas porque ya participaban.

Los otros ganadores son los Los Verdes. ¿Habrá más avances contra la crisis climática? En la última legislatura se aprobó todo el despliegue del Acuerdo de París y en la próxima va a haber otra tanda de medidas para llegar en algún momento a una economía neutral. Seguro que vamos a ver más peso en las propuestas de Los Verdes.

¿Ve a Borrell cinco años en su escaño? Es el cabeza de lista del partido con mayor número de escaños en el grupo del Partido Socialista, lo que quiere decir que si quiere jugar un papel relevante, lo va a jugar.

¿Es tanto el peso de Pedro Sánchez en la UE? Ha tomado el mando de la familia socialista en el Consejo Europeo y los españoles son la primera delegación socialista en el Parlamento Europeo. Las dos cosas van unidas, evidentemente.

¿Cómo se vería en Bruselas una eventual repetición de elecciones? No creo que en este momento esté encima de la mesa. Son 28 Estados y las instituciones europeas saben que tienen que convivir con 28 realidades políticas diferentes, unas más complicadas que otras.

¿Habrá brexit? La pregunta del millón, porque los que tendrían que saberlo, los británicos, no lo saben. Y es más difícil que lo sepan las instituciones europeas. Lo lógico sería pensar que se vayan, pero para la UE es importante que se vayan con acuerdo. Para eso hace falta un Gobierno británico con mayoría en la Cámara [de los Comunes].