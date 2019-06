El Tribunal Supremo ha avalado la transferencia a la Generalitat de Cataluña de más documentos del Archivo General de la Guerra Civil, situado en Salamanca, para que sean entregados a sus legítimos titulares, personas físicas o jurídicas.

Se trata de documentos identificados por la Comisión Mixta Gobierno-Generalitat, creada en 2005 y que se reunió durante 13 sesiones entre 2006 y 2014, y no transferidos todavía.

Los papeles, en este caso, pertenecían a organizaciones ya extinguidas (suprimidas o desaparecidas) como Socorro Rojo Internacional, Unión Patriótica o Solidaridad Antifascista, de ahí que el Gobierno central rechazara su traslado, ya que no se podrían entregar a sus dueños o sucesores.

No obstante, el Supremo recuerda que, según la ley, han de ser transferidos por obligación, que no por ello la Generalitat pasa a ser su dueña y que, en el caso de que no puedan ser restituidos en tiempo y forma, "seguirán integrando el Archivo General de la Guerra Civil, con su imperativa devolución o reintegro al mismo".

La Audiencia Nacional ya se había pronunciado en este sentido -que solo recurrió la Abogacía del Estado-, al tiempo que rechazó que pudieran transferirse otros documentos que pretendía la Generalitat.

Entre esos documentos, según una nota del Tribunal, están los concernientes a la "materia de orden público, la documentación del ejército catalán antes de su unificación con el ejército de la República en marzo de 1937, de las Milicias Antifascistas, de la Consejería de Defensa y del Consejo de Sanidad de Guerra de la Generalitat, la documentación generada por la Junta Electoral de Barcelona y la documentación del Tribunal Especial Popular de Barcelona".

1.674 cajas entregadas

El Supremo recuerda en su sentencia que entre 2006 y 2014 el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ya transfirió, en total, 1.674 cajas de documentos, 938 libros, 10 carteles, 3 mapas y 4 bandera.

Los conocidos como "papeles de Salamanca" son un conjunto de documentos incautados durante la Guerra Civil por las tropas de Franco a la Generalitat republicana y a otras instituciones catalanas, que fueron depositados en Salamanca y que regresaron a Cataluña en 2006.