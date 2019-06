Así lo ha afirmado tras recibir la nueva cartera, que hereda gran parte de las funciones de la extinta Conselleria de Transparencia, de manos de su predecesor, Manuel Alcaraz (Compromís), en un acto celebrado en el edificio de La Cigüeña de la Generalitat.

Ha encabezado el traspaso de poderes la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra (Compromís), para destacar los logros de la Conselleria de Transparencia desde 2015. "Esta cartera representa todo lo que hemos trabajado para que nuestros gobiernos no vuelvan a avergonzar a los valencianos", ha manifestado con el portafolios en la mano.

Ya como consellera, Pérez Garijo ha asegurado que supone "un privilegio y un orgullo ser sujeto activo de la transformación política", algo que ha prometido asumir "con la máxima transparencia y respeto". Ha agradecido especialmente a los que han confiado en ella para el cargo y "han tenido que trabajar mucho para hacerlo posible".

Con "la suerte de no empezar de cero", ha garantizado que se centrará en continuar el trabajo de todo el equipo de Alcaraz y mantener su "relación fluida con todas las entidades y organizaciones; escuchando a la sociedad civil".

La memoria democrática será uno de sus ejes centrales, ya que ha recordado su trabajo como responsable de Memoria Histórica en la Diputación de Valencia. Ha destacado que la Ley de Memoria Democrática valenciana ha puesto "los pilares para la recuperación de la dignidad de este país".

"Vamos a continuar trabajando por la memoria y la justicia", ha prometido, un camino en el que pretende "trabajar mucho" hasta 2023. De hecho, ha bromeado afirmando que los que la conocen saben que es "incombustible" y pidiendo perdón a sus dos hijas, "las más perjudicadas" por la carga de trabajo.

"FUNDIMOS EL PLOMO DE LA PEOR ÉPOCA"

Como conseller saliente, Alcaraz ha pronunciado un sentido discurso definiendo el traspaso de carteras como un símbolo de la "esencia democrática de la renovación" y una invitación a "reflexionar sobre los límites del poder". "Nadie está vacunado contra el vicio de creerse indispensable", ha advertido.

Ha agradecido la "confianza" tanto a Compromís como a Oltra y ha asegurado que asumió un cargo que "no era sencillo", aunque ha celebrado haber realizado "alguna aportación a esta obra llamada Botànic". Lo ha resumido citando a Napoleón: "Digamos que estuvimos aquí; si no pudimos hacer todo lo que soñamos, es porque no estamos hechos para realizar sueños, sino para mirar cara a cara realidad".

En este contexto, ha celebrado que la Comunitat "ya no anda sumisa y requiere de mucha inteligencia para recrear imaginarios de justicia". "Fundimos el plomo de la peor época, invitamos a ganar la voz de la dignidad y abrimos caminos a un futuro sin miedo", ha ilustrado, para lamentar que "algunos hicieron del declive valenciano un recurso infalible para justificar el abuso y minar la democracia".

Cuatro años después, ha llamado a continuar con la tarea de "abrir la solidaridad al mundo, alzando focos de luz a la gestión y sabiendo que es una tarea que nunca acaba", ante lo que ha alertado que "en tiempos de turbación, vendrán muchos proclamando viejas virtudes".

Para conseguirlo, Alcaraz ha puesto en valor las "manos firmes e ideas claras" de la nueva consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática: "A mí me dieron una carpeta vacía, a ti te la entrego llena".