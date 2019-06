El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha confirmado este lunes que Pedro Sánchez se presentará a la investidura aunque no tenga los apoyos cerrados: "Los apoyos se decidirán en ese momento", ha afirmado en rueda de prensa desde Ferraz.

Si bien no ha concretado la fecha del debate, que desde el inicio apunta a la primera o segunda semana de julio, según las indicaciones del partido por cuestión de agenda del presidente en funciones, sí ha asegurado que "va a ser pronto". "No puedes decepcionar. Hay que asumir el mandato electoral y el mandato del rey", ha defendido.

El actual ministro de Fomento en funciones ha vuelto a apelar al resto de partidos para que favorezcan la investidura de Sánchez para no bloquear más el país y, en este sentido, ha cargado duramente contra Ciudadanos por lo que considera un "cinturón de hierro" contra el PSOE. Ábalos ha acusado al partido naranja de abrazar a la extrema derecha, de hacer un "intercambio de cromos" y de "intentar ser el futuro líder de la derecha dando más poder al PP de lo que consiguió" el 26 de mayo.

Ha centrado parte de su intervención en presionar al partido de Albert Rivera para que favorezca un gobierno de Sánchez y ha adelantado que su estrategia en los próximos días seguirá por apelar a "la responsabilidad de Estado" del resto de formaciones. Para que se abstengan, el PSOE ofrecerá a PP y Ciudadanos "lo que están pidiendo: que empiece la legislatura".

Especialmente crítico con el partido de Albert Rivera, le ha reprochado que "no se puede decir: 'no pacte con independentistas' y a la vez 'no pacte con nosotros, busque a sus socios'". Sobre su ruptura con Valls, uno de sus fichajes estrella para las municipales del 26 de mayo, Ábalos ha invitado al líder de Ciudadanos a "integrarse en el Partido Popular" y ha defendido el papel del ex primer ministro francés por favorecer la investidura de Ada Colau para evitar un gobierno independentista en Barcelona.

En cuanto a las negociaciones con Pablo Iglesias, ha mantenido la puera abierta a futuros ministerios para Podemos aunque ha matizado que "un gobierno de cooperación no tiene por qué ser de coalición". Esa decisión, en cualquier caso, "corresponde al presidente", ha finalizado.

Mensaje a Casado: "No va a haber manifestaciones en Génova, tranquilo"

El responsable de Organización ha recordado las palabras del líder del PP, Pablo Casado, de hace cuatro años cuando, superando con gran distancia al PSOE, Sánchez se enrocaba en el "no es no": "Imaginemos que el PSOE le saca 52 escaños al PP, ¿se entendería que bloqueásemos a Sánchez? Habría manifestaciones en Génova", decía el entonces secretario de Comunicación.

Ábalos, sin pronunciar sus palabras, ha lanzado un dardo al actual líder popular: "No va a haber manifestaciones en Génova, tranquilo", ha señalado con ironía con un mensaje claro para que, siguiendo las palabras pronunciadas en 2015, se abstenga en esta ocasión.