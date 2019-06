Oltra señala que su 'pasión' son las políticas sociales para lograr que 'todos puedan ser felices sin pedir permiso'

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha admitido este lunes que "claro" quería repetir en esta cartera porque es su "pasión" ya que no "entiendo la política si no es para establecer las bases de la felicidad de las personas" y que "todos puedan serlo sin pedir permiso a nadie".

Oltra ha estado arropada por el presidente de las Corts, Enric Morera, el diputado Joan Baldoví, el conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, la consellera de Agricultura, Mireia Mollà, el concejal de Movilidad en funciones Giussepe Grezzi en el acto en el que ha asumido por otros cuatro años la misma cartera, que se ha celebrado en un abarrotado patio del Palau de Variola con representantes de entidades y asociaciones sociales.

"Yo no entiendo la política si no es para establecer las bases de la felicidad de las personas, para remover los obstáculos que nos hacen desiguales e infelices y para que aquellas personas con vulnerabilidad o diversidad puedan tener las mismas oportunidades", ha recalcado Oltra.

Por ello, ha exhortado: "Sigamos caminando juntos en esta labor de hacer de este mundo que sea un poco mejor, que todos los niños nazcan en libertad, crezcan en igualdad, vivan en un planeta habitables, quieran a quien quieran y como quieran cuando sean mayores y al final mueran con dignidad". "Eso es la política", ha apostillado.

Oltra, que ha confesado estar igual de nerviosa que hace cuatro años aunque "algo "más sabia y con más experiencia", ha agradecido a su equipo de trabajo y a los funcionarios "la pequeña revolución social" que han conseguido realizar aunque, ha recalcado, "lo importante es lo que queda por hacer y sabemos lo que queda por hacer". Al respecto, ha pedido a las entidades sociales que sean "exigentes" en sus reclamaciones pero también "comprensivos y pacientes" para que pueden llevarlas a cabo.

La vicepresidenta del Consell ha resaltado que la Comunitat Valenciana fue la primera en disponer de un Pacto valenciano contra la violencia de género que "no es solo de partidos". Así, ha agradecido a todos los partidos demócratas y democráticos que han suscrito este pacto y ha lanzado un aviso: "quienes no están en este pacto se sitúan fuera de la democracia porque no se puede estar fuera de los derechos humanos", ha constatado entre fuertes aplausos.

Al respecto, ha subrayado que el Gobierno valenciano seguirá trabajando para erradicar las causas de esa violencia "grosera" que nos "avergüenza a nuestra sociedad como es la violencia machista pero que es la expresión más grosera de las relaciones desiguales". "En todas las causas del machismo vamos a seguir trabajando como una sociedad unida que somos y con la complicidad de todas las personas decentes de esta tierra", ha apostillado.

Entre los principales logros de la legislatura ha resaltado las 80.000 personas que ya están dentro del sistema de dependencia. "Solo por eso ha valido la pena aunque queda mucho por hacer", ha comentado Oltra entre fuertes aplausos.

Asimismo, ha recordado que hace un año llegó el barco Aquarius con más de 600 migrantes y puso a València en el "mapa del humanismo" para hacer entender que "a todos los seres humanos nos corre la mima sangre" y que "una sociedad decente recibe con los brazos abiertos a quien huye de sus países por motivos de guerra o de condición sexual".

RETOS: CAMBIOS CLIMÁTICO Y LUCHA CONTRA LAS DESIGUALDADES

Asimismo, ha comentado que los dos grandes retos que afronta la humanidad es la lucha contra el cambio climático y el colapso ecológico y las lucha contra las desigualdades. Por ello, Oltra ha abogado por unir a las personas que están "preocupadas por el fin del mundo con aquellas que están preocupadas por llegar al fin del mes". "Esa es la alianza indestructible que tenemos que hacer porque nos jugamos la vida y el futuro", ha alertado Oltra.

En ese sentido, ha advertido de que "no hay un plan B porque no hay un planeta B" y "no tenemos derecho a ponerle fecha de caducidad al planeta y al futuro de nuestros hijos".

Del mismo modo, ha señalado que no puede ser que el 1% de la población, que ya tiene el 82% de la riqueza mundial, "siga acumulando a base de desposeer al resto de las personas de derechos, de recursos y de posibilidad de vida". "Es insostenible y nos lleva a un colapso", ha recalcado.

"Aquellos que maltratan al planeta maltratan a las personas y aquellos que maltratan a las personas maltratan al planeta porque la lógica del maltrato es la falta de empatía hacia los demás", ha señalado.

Oltra ha terminado su discurso, visiblemente emocionada, dando las gracias a su madre y con un recuerdo a su padre ya fallecido, el "gran ausente", así como a sus hijos por la "paciencia" que tienen con ella por el tiempo que no puede pasar con ellos.