El abogado de Carles Puigdemont Gonzalo Boye ha intentado este lunes acreditar al expresidente de la Generalitat y al exconseller Toni Comín como eurodiputados en el Congreso, con la entrega de un poder elaborado por "autoridades belgas" que ha sido rechazado de plano por la Junta Electoral Central (JEC).

Boye se ha presentado a la sesión de acatamiento de la Constitución de los nuevos eurodiputados con "poderes bastantes y especiales" para, en su opinión, poder recoger el acta en nombre de Puigdemont y Comín, que se encuentran huidos de la justicia. Según ha dicho, esto es algo que se ha hecho ya en el Congreso, el Senado y el Parlamento Europeo.

En concreto, era un "acta fehaciente de las autoridades de Bélgica" en la que Puigdemont y Comín "prometían por imperativo legal" la Constitución y que la JEC ha rechazado sin estudiarla siquiera.

"Ni siquiera la han leído, si la hubieran leído sabrían que no podrían rechazarla", ha lamentado Boye, que ha denunciado que el "despliegue policial" que este lunes rodeaba el Congreso solo buscaba detener a Puigdemont y Comín y no permitirles ser eurodiputados. "No les interesa que presten juramento, sino simplemente detenerles y que ingresen en prisión y hacer lo que han hecho al señor Junqueras", ha dicho en relación al otro eurodiputado electo independentista, Oriol Junqueras, a quien en esta ocasión el Tribunal Supremo no ha permitido salir de prisión para el acto de acatamiento de la Constitución que se ha celebrado este lunes en el Congreso.

Acatamiento de la Constitución

Como ya ocurrió en la recogida de las actas de diputados tras las generales del 28 de abril, la situación de los eurodiputados electos independentistas ha sido protagonista de una sesión pública de la JEC en la que 50 de los 54 eurodiputados españoles han jurado o prometido la Constitución como paso previo a que esta tarde la JEC les haga entrega de sus actas como parlamentarios tras estudiar su idoneidad.

A la ausencia de Puigdemont, Comón y Junqueras se ha sumado la del todavía ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que este lunes se encuentra en una reunión de la UE en Luxemburgo y que recogerá su acta a lo largo de esta semana.

Entre "juro" y "prometo" y también fórmulas más elaboradas como el "por España, sí juro" de los eurodiputados electos de Vox o las alusiones al feminismo o la lucha por la clase trabajadora y el socialismo de algunos de los electos de Unidas Podemos, en la sesión de este lunes ha vuelto a destacar el "imperativo legal" al que han aludido los eurodiputados independentistas.

La fórmula más extensa ha sido la de Diana Ribó, electa por ERC, que ha hecho alusiones a la "Europa de la libertad", al "derecho a la autodeterminacion" y la "libertad de los presos políticos", rozando los límites impuestos por la JEC en esta ocasión para el acto de acatamiento de la Constitución, pero terminando con un acatamiento por "imperativo legal". La Junta Electoral estudia en estos momentos si los electos han cumplido los requisitos y esta tarde entregará las acreditaciones a quienes cumplan los requisitos.

Ruido en el Parlamento Europeo

No lo tendrán tan fácil los tres políticos independentistas. En el caso de Junqueras, sólo cabe que recurra ante el Tribunal Constitucional la negativa del Supremo de petmitirle salir a jurar o acatar la Constitucional para convertirse en eurodiputado.

Al inicio de la sesión, la también eurodiputada electa de ERC, Diana Ribó, ha explicado que nada más constituirse el Parlamento Europeo, el próximo 2 de julio, recurrirán a la comisión de servicios jurídicos de la Eurocámara para pedir amparo contra la imposibilidad de Junqueras de recoger su acta. Sin embargo, fuentes de esta institución han apuntado que será inútil y una mera consulta que previsiblemente será resuelta con alusiones a la legislación nacional, en este caso de España.

Actualmente, Junqueras está suspendido como diputado por estar en prisión provisional y sus planes pasan por poder acreditarse como eurodiputado antes de renunciar a su acta en el Congreso, algo que fuentes de ERC descartan que vaya a producirse en el corto plazo. El exvicepresidente de la Generalitat no tiene un límite de tiempo para obtener su acta como eurodiputado, siempre que la autoridad judicial se lo permita o, apuntan en su partido, quizá sea puesto en libertad condicional en los próximos meses.

La situación de Puigdemont y Comín es aún más complicada, puesto que se encuentran fugados de la justicia para evitar ser procesados por el 1-O. La única manera que tienen de recoger su acta es viniendo a Madrid a por ella, en cuyo caso serían detenidos y previsiblemente se dictaría prisión provisional contra ellos.

Para evitarlo es precisamente por lo que su abogado ha intentado este lunes sin éxito acreditarlos por poderes, en un movimiento que forma parte del "ruido" que en el Parlamento Europeo se espera que hagan a lo largo de la legislatura que formalmente empezará el 2 de julio con una sesión constitutiva en Estrasburgo.

A la entrega de los poderes de este lunes o a la apelación que ERC piensa hacer a la comisión de servicios jurídicos de la Eurocámara se suma el nuevo intento que Puigdemont volvió a hacer el viernes pasado para conseguir una acreditación provisional como eurodiputado que la Eurocámara le niega.

El expresident aprovechó un día de poca actividad, no buscando tanto periodistas como algún trabajador de la Eurocámara poco familiarizado con él y sus circunstancias para conseguir la acreditación que, una vez más le fue denegada. Sí volvió a acceder como invitado, algo que fuentes del Parlamento Europeo apuntan que no se le puede negar.