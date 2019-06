Sevilla.- 26M.- El socialista Francisco Molina revalida la Alcaldía de Bormujos al no secundar Vox el pacto de PP y Cs BORMUJOS

A través de un escrito recogido por Europa Press, la portavoz de Vox en Bormujos, Carmen Cariciolo, explica que frente al gobierno alternativo promovido por el PP junto con Cs para proclamar alcaldesa a la popular Dolores Romero, los dos concejales de Vox votaron a su propia candidatura al no mediar "compromisos claros, meridianos y por escrito" respecto al mencionado acuerdo propuesto por el PP. Al respecto, Carmen Cariciolo ha admitido que su formación estaba dispuesta a negociar su participación en dicho pacto, si bien la operación habría sido "negociada a espaldas de Vox" con la idea de que tal partido fuese un "mero convidado de piedra".

"La ceguera política de algunos por llegar de cualquier forma al poder ha propiciado que el socialismo tome la vara de gobierno, lo que debería hacerles reflexionar para llegar a futuros acuerdos desde la seriedad y la responsabilidad que procuren un cambio real de gobiernos y formas", expone Carmen Cariciolo.

"Si la disposición de PP y Cs es acometer un cambio en la Alcaldía, podemos sentarnos, pero no vamos a negociar el futuro de Bormujos a la carrera o en la barra de un bar", ha defendido la líder de Vox en Bormujos.

En el municipio aljarafeño de Bormujos, que cuenta con más de 21.000 habitantes, las elecciones municipales se saldaron con el PSOE revalidando su condición de fuerza más votada, si bien sólo con siete de los 21 concejales de la Corporación, toda vez que el PP, Ciudadanos y Vox suman en su conjunto 12 concejales, uno más de la mayoría absoluta.

En concreto, después de que el socialista Francisco Molina gobernase Bormujos estos últimos cuatro años en coalición con Participa, pues en 2015 logró ocho concejales y necesitaba tres para la mayoría absoluta, el mismo número de ediles cosechado por Participa, en estas elecciones el PSOE lograba en Bormujos siete ediles frente a cinco del PP, cinco de Cs, dos de Adelante y dos de Vox.

Dado el caso, Francisco Molina volvía a ser el candidato más votado, si bien sus siete concejales están lejos de la mayoría absoluta de once ediles, que sí lograrían el PP, Cs y Vox sumando sus fuerzas. Así, mientras Molina intentaba un gobierno de coalición con Ciudadanos, el PP intentaba conformar un gobierno alternativo promovido entre sus concejales, los de Cs y los de Vox.

No obstante, durante el pleno de investidura, según explicaba a Europa Press Francisco Molina, su candidatura se alzó con la Alcaldía porque aunque los concejales de Cs votaron a la candidata popular, María Dolores Romero, los ediles de Vox no se sumaron a tal extremo y votaron a su propia candidata, María del Carmen Cariciolo, con lo cual al no mediar ningún candidato con mayoría absoluta en el pleno, prevaleció la lista más votada en las elecciones municipales.